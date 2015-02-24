پرستاران ارزشمندترين سرمايه های انسانی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر فاطمه نادعلی در پیامی سالروز فرخنده ميلاد با سعادت بزرگ بانوي حماسه ساز كربلا، اسطوره صبر و شكيبايي و الگو و سرمشق پرستاران جهان؛ زينب كبري (س) را بر تمامي پرستاران سختكوش و مناديان انسانيت و ‌ايمان تبريك و تهنيت گفت.

وی در اين پيام اظهار كرد: نقش حساس پرستاران گرامي به عنوان ارزشمندترين سرمايه هاي انساني و سازماني برهيچ كس پوشيده نيست از اينرو وظيفه خود مي دانم تا اين روز فرخنده را به اين قشر زحمتكش به وي‍ژه پرستاران شاغل در اداره كل انتقال خون استان تهران تبريك بگويم.

نادعلی با بيان اينكه پرستاران به نور ايمان درونشان گرماي زندگي را در كالبد جامعه جاری می سازند، افزود: تنها وظيفه آنها نگاهباني از مرز حيات بيمار نيست بلكه دميدن روح زندگي در تن رنجور بيمار و جاری كردن زلال اميدواری در بدن خسته بيماران است.