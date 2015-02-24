فرهنگ زیر بنای سیاست و اقتصاد است/صدور مجوز ۶ هزار نشریه در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، علی جنتی ظهر سه شنبه در جمع فعالین اصحاب فرهنگ و هنر استان زنجان، با بیان اینکه در دوره گذشته اقتصاد فرهنگ و هنر مغفول مانده است و از ظرفیتها و پتانسیل ها به خوبی استفاده نشده است گفت: یکی از برنامه ها که به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد تایید بحث عدالت فرهنگی است. همه آحاد جامعه در کشور باید بتوانند از ابزارهای فرهنگی و فضاهای فرهنگی و از ظرفیتها فرهنگی استفاده کنند و این امکانات تنها در یک نقطه متمرکز نباشد و این سرمایه اجتماعی در سراسر کشور استفاده شود و مناطق محروم از این امکانات محروم نباشند.

جنتی با بیان اینکه برون سپاری امور و چابک سازی بدنه جزء برنامه های وزارت ارشاد است افزود: باید کارها به سمتی برود که امور به اصناف مختلف فرهنگ و هنر واگذار شود. دولت باید نقش سیاستگذاری و برنامه ریزی و حمایت و هدایت را عهده دار باشد و برنامه برگزاری نمایشگاه های به این سمت باشد که به عهده اصناف گذاشته شود.

جنتی با اشاره به برگزاری نمایشگاه دیجیتال توسط بخش خصوصی گفت: در نشر کتاب و جشنواره ها کارها را به بخش خصوصی واگذار کردیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به حمایت ها از فعالین قرآنی اشاره کرد و گفت: سال ۹۴ این کار عملیاتی می شود.

جنتی در ادامه به حوزه ساخت و تولید فیلم اشاره کرد و گفت: در سال جاری اقدامات خوبی انجام شده و و بیش از ۷۰ فیلم درطول سال ساخته شد و ۲۰۰ فیلم هم مجوز ساخت گرفته است و یک امید در کشور پیدا شده و در این میان هنرمندان خودشان موازین را رعایت کنند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: در حوزه کتاب قدم های خوبی برداشته شده است و سال گذشته ۶۶ هزار عنوان جلد کتاب مجوز چاپ گرفتند و از آغاز سال جاری تاکنون هم ۵۶ هزار جلد عنوان مجوز چاپ گرفتند.این امر نشان دهنده ارتقای فرهنگ است .گرچه تیتراز کتابها کم شده ولی عناوین زیاد شده است.

وی افزود: اهواز، گنبد کاووس و کاشان به عنوان پایتخت شهر کتاب انتخاب شده اند و در این راستا استان زنجان هم به عنوان پایخت کتاب می تواند مطرح شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه با تاکید بر کاهش مدت زمان صدور مجوز نشر در کشور گفت: باید اشکالاتی را که بوده برطرف کنیم و میانگین مدت زمان صرف شده برای بررسی کتاب و صدور مجوز نشر در کشور ۲۲ روز است که امیدواریم با اتخاذ تدابیر لازم این میزان به حداقل ۱۰ روز کاهش پیدا کند.

جنتی بر توسعه نظارت در حوزه رسانه ها اشاره کرد و گفت: در کشور مجوز ۶ هزار و ۷۰۰ نشریه را دادهایم و این حجم نشان می دهند که تلاش زیادی در انتشار و نشریات شده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یاد آورشد: امروز کلیه کارها و درخوست های مطبوعات از وزارت ارشاد الکترونیکی شده است.

وی یاد آورشد: در حوزه قرآن و عترت معاونت جدید در وزارت ارشاد تاسیس شده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: طبق منویات مقام معظم رهبری باید از جمعیت ۷۰ میلیونی نیز ۱۰ میلیون تومان قرآن موز تربیت شود و کشورهای عربی از ما جلوتر هستند و این از نقص هایی که ما داریم.

وی تصریح کرد: باید چنان در حوزه های فرهنگی فعال باشیم که بتوانیم فرهنگ ناب ارزشهای اسلامی و دینی را به دنیا منتقل کنیم و نسبت به تربیت حافظان قرآنی فعال باشیم.

جنتی تصریح کرد: در استان زنجان تشکیل کارگروه فرهنگ و هنر بسیار خوب است و همچنین تدوین سند چشم انداز هم بسیار قابل قبول است و باید شیوه ها و روشهای رسیده به اهداف را داشته باشیم.

وی گفت: شورای های فرهنگ عمومی دراستان که برگزار می شود نقش بسیار موثری را در آداب و رسوم و روزمره ما دارد و مانع ورود فرهنگ وارداتی به کشور می شود چرا که امروز سایت های اجتماعی و ماهواره ها درصدد واردکردن فرهنگ غربی به کشور هستند.

جنتی افزود: جشنواره حضرت زینب که در زنجان برگزار می شود کار نویی است و در ستایش و تکریم حضرت زینب است و باید سایر استانها الگو برداری کنند.

جنتی خاطر نشان کرد: در آغاز به کار دولت تدبیر و امید صندوق هنرمندان ۵۰۰ میلیارد ریال به سازمان تأمین‌اجتماعی بدهی داشت که با تلاش‌های صورت گرفته توافق برای ادامه کار صندوق فراهم‌شده و تا حد ممکن مقداری از این بدهی‌ها پرداخت‌شده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: تامین آزادی های سیاسی و رشد و توسعه فعالیتهای اقتصادی در کنار حوزه فرهنگی ارتقاء پیدا می کنند و حوزه فرهنگی در کنار سایر فعالیت ها تعریف شده و جان مایه فعالیتهای سیاسی و اقتصادی است.

جنتی تاکید کرد: سیاست و اقتصاد ذیل فرهنگ تعریف می شود و وظیفه ما به عنوان میراث داران حوزه فرهنگی و هنری این است که مسئولیت های خود را در این حوزه ها به خوبی انجام بدهیم و نسبت به رشد و فضایل اخلاقی و ارزشی و ملی و اسلامی مسئولیت پذیر باشیم.

وی افزود: باید از همه ابزارها و قلم خودمان در جهت توسعه فرهنگی و رشد فضایل اخلاقی در جامعه استفاده کنیم و نویسندگان با استفاده از ابزار قلم خودشان، هنرمندان با استفاده از ابزار هنری و رسانه ها با قلم فرسایی در انتقال فرهنگ نقش آفرینی کنند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد:گاهی یک بیت و یک سروده می تواند تاثیری بیشتر از یک سخنرانی داشته باشد و گاهی یک قلم هم می تواند بیشتر از اجرای برنامه نشاط و شور و هیجان در جامعه ایجاد کند بنابراین هر کدام می توانند نقش موثری در جامعه ایفا کنند.

جنتی با بیان اینکه اصحاب رسانه به عنوان نخبگان جامعه هستند افزود: اهتمام بر اعتماد به رسانه ها و برگزاری جلسات متعدد با مدیران این بخش برای حرکت در مسیر قانون گرایی است.



وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: تذکر شفاهی و کتبی، تغییر مدیر مسول و در نهایت توقیف نشریه از جمله راهکارهای برخورد با متخلفین عرصه مطبوعات است.

جنتی افزود: توقیف نشریات تبعات زیادی برای فعالان این عرصه دارد و بیکاری فعالان در آن زمینه ساز بروز مشکلات برای خانوادهای آنان می شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر اینکه وزارت ارشاد در زمینه صدور مجوز نگاه فرا جناحی دارد افزود: به هنگام پرداخت یارانه به نشریات اعم از نشریات موافق و مخالف دولت، انصاف و عدالت به طور کامل رعایت می شود.

جنتی از فیلم محمد رسول الله به عنوان فاخرترین فیلم ساخته شده در طول ۳۵ سال گذشته سینمای ایران یادکردو گفت: این فیلم ارزشی از نظر حرفه ای قدرت رقابت سایر فیلم های ساخته شده در دنیا را دارد و این موضوع بیانگر استعدادها و ظرفیتهای حوزه فیلم و سینمای کشور است.