لزوم نظارت دقیق بر پروژه ها/ مهندسان فرهنگ خودباوری را ترویج دهند

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند ظهر سه شنبه در مراسم روز مهندس با اشاره به اینکه جامعه امروز ما توقعات و انتظاراتی از مهندسین دارند، اظهار داشت: یک روز مهندسان کشور بسترهای لازم برای عملیات های دفاع مقدس را فراهم می کردند و امروز باید در زمینه توسعه کشور نقش خود را ایفا کنند.

وی با بیان اینکه توسعه نیازمند به فکر است نه پول تصریح کرد: اگر تفکر در توسعه نباشد به طور قطع هزینه توسعه به صورت نرم افزاری و سخت افزاری بسیار بالا می رود.

استاندار لرستان با اشاره به اینکه اگر دنبال این هستیم هزینه توسعه را کاهش دهیم باید به سوی استفاده از زاییده فکری مهندسین باشیم، گفت: توقع جامعه کاهش هزینه ها است.

چالش های پیش روی توسعه توسط مهندسان برطرف شود

بازوند با بیان اینکه جامعه توقع دارد چالش های پیش روی توسعه توسط مهندسان برطرف شود، تصریح کرد: برای برطرف کردن چالش ها نیازمند به عزم ملی در جامعه مهندسین کشور هستیم.

وی با تاکید بر اینکه جامعه مهندسین باید شرایطی را به وجود آورند که تولید ثروت با هزینه کم در کشور صورت گیرد، افزود: انتظار این است که مهندسان مشاوران خوبی برای بخش خصوصی باشند.

استاندار لرستان با اشاره به اینکه دولت نمی تواند دیگر محور توسعه باشد و بخش خصوصی باید در این حوزه وارد شود، اظهار داشت: به همین دلیل برای حضور موثر بخش خصوصی باید مهدنسان مشاوران خوبی برای آنها باشند.

نگرانی ها و دغدغه های بخش خصوصی را باید برطرف کنیم

بازوند با بیان اینکه نگرانی ها و دغدغه های بخش خصوصی را باید برطرف کنیم، تصریح کرد: امروز برای بخش خصوصی باید کار مضاعف تری انجام دهیم تا نقش و حضور آنها در استان پررنگ شود.

وی با تاکید بر اینکه هنوز بسترهای لازم برای حضور بخش خصوصی در استان را فراهم نکرده ایم، افزود: ارزش افزوده بخش صنعت و خدمات به ترتیب ۰.۳ و ۱.۴ است که این ارقام بسیار پایین بوده و نگران کننده است.

استاندار لرستان با اشاره به اینکه این ارقام نشان دهنده این است که هنوز یک محور توسعه در استان مشخص نشده است، گفت: بخش خصوصی سردرگم است که در چه کانال و بخشی در استان سرمایه گذاری کند.

بازوند با بیان اینکه یکی از نگرانی های جدی در استان خلاء فرهنگ کار در جامعه است، تصریح کرد: مهندسین امروز وظیفه دارند خودباوری را در جامعه نهادینه کنند.

به ازای هر کیلومتر راه که ساخته می شود دو کیلومتر راه تخریب می شود

وی با تاکید بر اینکه مهندسان اگر می خواهند افکار عمومی به آنها اعتماد کنند باید نظارت دقیق بر پروژه ها داشته باشند، افزود: این صحیح نیست که عمر آسفالت در معابر شهری سه سال و در جاده ها پنج سال باشد.

استاندار لرستان با اشاره به اینکه طول عمر ساختمان ها در لندن ۱۴۰ سال بوده اما در ایران ۴۲ سال است، اظهار داشت: طول عمر برخی از پروژه ها در لرستان به ۴۲ سال هم نمی رسد.

بازوند با بیان اینکه امروز به ازای هر یک کیلومتر راهی که ساخته می شود دو کیلومتر راه تخریب می شود، تصریح کرد: مصالح ساختمانی، نظارت، طراحی و ... زیر نظر مهندسان است و این مهندسان هستند که باید با نظارت دقیق خود یک پروژه خوب را ارائه دهند.

بازوند با تاکید بر اینکه مهندسان می توانند تابلو مطلقا ممنوع مدیریت سعی و خطا باشند، افزود: این یک عیب است که مهندسان در میدان حضور داشته باشند اما مدیریت ما یک مدیریت سعی و خطا باشد.