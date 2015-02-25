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۶ اسفند ۱۳۹۳، ۶:۱۵

جزئیات پرونده ۴.۵ میلیاردی قاچاق سوخت/ دستگیری ۲۹ قاچاقچی

جزئیات پرونده ۴.۵ میلیاردی قاچاق سوخت/ دستگیری ۲۹ قاچاقچی

دو پرونده قاچاق سوخت منجر به صدور حکم شد و متخلفان حدود ۴.۵ میلیارد تومان جریمه شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جدیدترین پرونده های تعزیراتی کشور ۱۶ قاچاقچی ۱۸ هزار لیتر گازوئیل را قاچاق می کردند  که با ذکاوت ماموران انتظامی دستگیر شدند و  این افراد پس از احراز تخلف به پرداخت جریمه یک میلیارد و ۵۲۴ میلیون تومان محکوم شدند.

در پرونده دیگری ۱۳ متخلف عرضه خارج از شبکه (قاچاق) گازوئیل که قصد داشتند با شناور سوخت را قاچاق کنند دستگیر و به پرداخت جزای نقدی ۲ میلیارد و ۸۴۴ میلیون تومانی محکوم شدند.

همچنین محموله  قاچاق موبایل به تازگی کشف و ۴ نفر در این رابطه دستگیر شدند که بنا به حکم رئیس شعبه رسیدگی کننده هرمزگان باید ۳۰۲ میلیون تومان جریمه در حق صندوق دولت واریز کنند.

کد مطلب 2505738

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