جزئیات پرونده ۴.۵ میلیاردی قاچاق سوخت/ دستگیری ۲۹ قاچاقچی

به گزارش خبرنگار مهر، در جدیدترین پرونده های تعزیراتی کشور ۱۶ قاچاقچی ۱۸ هزار لیتر گازوئیل را قاچاق می کردند که با ذکاوت ماموران انتظامی دستگیر شدند و این افراد پس از احراز تخلف به پرداخت جریمه یک میلیارد و ۵۲۴ میلیون تومان محکوم شدند.

در پرونده دیگری ۱۳ متخلف عرضه خارج از شبکه (قاچاق) گازوئیل که قصد داشتند با شناور سوخت را قاچاق کنند دستگیر و به پرداخت جزای نقدی ۲ میلیارد و ۸۴۴ میلیون تومانی محکوم شدند.

همچنین محموله قاچاق موبایل به تازگی کشف و ۴ نفر در این رابطه دستگیر شدند که بنا به حکم رئیس شعبه رسیدگی کننده هرمزگان باید ۳۰۲ میلیون تومان جریمه در حق صندوق دولت واریز کنند.