به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ، برنامه جدید بازی‌های هفته شانزدهم، بیستم و بیست و دوم تیم فوتبال سیاه‌جامگان مشهد در رقابتهای لیگ دسته اول به شرح زیر است:

هفته شانزدهم:

یکشنبه 93/12/10

* سیاه جامگان مشهد - مس رفسنجان، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی مشهد (چمن مصنوعی شماره 1)

هفته بیستم:

دوشنبه 94/1/24

* سیاه جامگان مشهد - فولاد یزد، ساعت 16:45، ورزشگاه تختی مشهد (چمن مصنوعی شماره 1)

هفته بیست و دوم:

سه‌شنبه 94/2/8

* سیاه جامگان مشهد - داماش گیلان، ساعت 16:45، ورزشگاه تختی مشهد (چمن مصنوعی شماره 1)

روابط عمومی سازمان لیگ اعلام کرد از این تاریخ به بعد دیدار های خانگی تیم سیاه جامگاه در تختی مشهد برگزار خواهد شد.