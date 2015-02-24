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۵ اسفند ۱۳۹۳، ۱۵:۲۰

دیدارهای سیاه‌جامگان مشهد در ورزشگاه تختی برگزار می‌شود

دیدارهای سیاه‌جامگان مشهد در ورزشگاه تختی برگزار می‌شود

کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران اعلام کرد محل برگزاری دیدارهای تیم سیاه‌جامگان مشهد در ورزشگاه تختی مشهد (چمن مصنوعی شماره یک) برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ، برنامه جدید بازی‌های هفته شانزدهم، بیستم و بیست و دوم تیم فوتبال سیاه‌جامگان مشهد در رقابتهای لیگ دسته اول به شرح زیر است:

هفته شانزدهم:
یکشنبه 93/12/10
* سیاه جامگان مشهد - مس رفسنجان، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی مشهد (چمن مصنوعی شماره 1)  

هفته بیستم:
دوشنبه 94/1/24
* سیاه جامگان مشهد - فولاد یزد، ساعت 16:45، ورزشگاه تختی مشهد (چمن مصنوعی شماره 1)  

هفته بیست و دوم:
سه‌شنبه 94/2/8
* سیاه جامگان مشهد - داماش گیلان، ساعت 16:45، ورزشگاه تختی مشهد (چمن مصنوعی شماره 1)

روابط عمومی سازمان لیگ اعلام کرد از این تاریخ به بعد دیدار های خانگی تیم سیاه جامگاه در تختی مشهد برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2505745

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