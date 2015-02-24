به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ، برنامه جدید بازیهای هفته شانزدهم، بیستم و بیست و دوم تیم فوتبال سیاهجامگان مشهد در رقابتهای لیگ دسته اول به شرح زیر است:
هفته شانزدهم:
یکشنبه 93/12/10
* سیاه جامگان مشهد - مس رفسنجان، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی مشهد (چمن مصنوعی شماره 1)
هفته بیستم:
دوشنبه 94/1/24
* سیاه جامگان مشهد - فولاد یزد، ساعت 16:45، ورزشگاه تختی مشهد (چمن مصنوعی شماره 1)
هفته بیست و دوم:
سهشنبه 94/2/8
* سیاه جامگان مشهد - داماش گیلان، ساعت 16:45، ورزشگاه تختی مشهد (چمن مصنوعی شماره 1)
روابط عمومی سازمان لیگ اعلام کرد از این تاریخ به بعد دیدار های خانگی تیم سیاه جامگاه در تختی مشهد برگزار خواهد شد.
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