به گزارش خبرنگار مهر، عقیل قدیم سه شنبه در کارگاه آموزشی آسفالت در تبریز اظهار داشت: طی پنج سال گذشته مباحث مربوط به آسفالت با جدیت بیشتری دنبال می شوند اما کیفیت آسفالت های کشور همچنان پایین است.

وی با بیان اینکه ۳۵ درصد کل اعتبارات وزارت راه و شهرسازی در بحث آسفالت هزینه می شود، گفت: متاسفانه در ایران با منابع غنی کشوری رفتارهای نامناسبی شده است.

قدیم با بیان اینکه این آسفالت ها در خوش بینانه ترین حالت فقط چهار سال عمر می کنند، گفت: هدر رفت منابع در کشور بسیار بالاست و یکی از این زمینه ها موضوع آسفالت است که هدر رفت بالایی در آن صورت می گیرد.

رییس بخش قیر و آسفالت مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ادامه داد: بر اساس آمارها و بررسی های به عمل آمده، پنج هزار نفر از کشته شدگان سر صحنه تصادفات رانندگی محصول خرابی آسفالت ها هستند.

وی همچنین با اشاره به اینکه تصریح کرد: سالانه تنها ۳۷۰ میلیارد ریال برای گرم کردن تانکرهای قیر می شود.

تحول اساسی در زمینه کیفی‌سازی آسفالت

معاون عمرانی شهرداری تبریز نیز در این جلسه گفت: آسفالت یکی از خدمات مهم شهری در کلانشهر ها بوده و عملیات مستمر آسفالت همیشه در معرض عموم قرار می گیرد.

محبوب عبدالله پور با تاکید بر لزوم کیفی سازی آسفالت، ادامه داد: طبق هماهنگی صورت‌گرفته با اداره‌ کل استاندارد استان و مشخص‌شدن کارخانجات تولیدکننده آسفالت استاندارد، آسفالت مورد نیاز تنها از واحدهایی که محصول باکیفیت و مناسب دارند، تامین می‌شود.

وی اظهار داشت: با اجرای فن‌آوری‌های جدید و کیفی‌سازی آسفالت، شاهد تحول اساسی در روسازی معابر و مسیرهای سطح شهر خواهیم بود.

عبدالله پور با اشاره بر قیمت کم آسفالت اظهار داشت: در ۲۵ سال گذشته به همین دلیل اهمیت چندانی به اسفالت داده نشده است.

معاون عمرانی شهردار تبریز تصریح کرد: طی سال گذشته ۵۰ میلیارد برای آسفالت هزینه شده است.

وی با ارزیابی اهمیت نگهداری آسفالت گفت: آسفالت مقوله ای است که نگهداری اصولی از آن در حفظ جان شهروندان نیز تاثیرگذار است.

کیفیت اجرای پروژه ها در آذربایجان شرقی بالاست

مدیر کل آزمایشگاه خاک استان گفت: کیفیت یک مقوله تصادفی و شانسی نیست بلکه زائیده یک تفکر اساسی در همان حوزه است.

عباس بابازاده افزود: استان آذربایجان شرقی در بررسی های کشوری از لحاظ کیفیت اجرای پروژه ها جزو رتبه های برتر کشوری است.

وی با اشاره به اینکه در دولت تدبیر و امید توجه به مسائل کارشناسی بیش از پیش شده است، گفت: در شهرداری تبریز نیز با توجه به هدف معاونت عمرانی شهرداری مبنی بر انجام کارهای کارشناسی، میتوان نسبت به افزایش کیفیت آسفالت امیدوار بود.

بابازاده با اشاره به اینکه پشت هر حرکتی باید فکری اساسی نهفته باشد، گفت: برای رسیدن به کیفیت قابل قبول باید بیش از گذشته تلاش کنیم.

مدیر کل آزمایشگاه خاک استان اضافه کرد: وجدان کاری و تخصص اصلی ترین درونمایه ی کار با کیفیت است.