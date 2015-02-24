بودجه ستاد دیه کشور ۲۰۰ میلیارد تومان تعیین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه ۹۴ کل کشور مصوب کردند، مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد ریال (معادل ۲۰۰ میلیارد تومان) از منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند قرار گیرد.

این اختصاص در چارچوب تبصره الحاقی ۱۸ به لایحه بودجه سال ۹۴ کل کشور مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.

طبق بند ب ، تبصره ۱۷ قانون بودجه کل کشور در سال جاری، به‌ منظور پرداخت تسهیلات به زندانیان و محکومان نیازمند در محکومیت‌های مالی مانند دیه و امثال آن که ناشی از قتل و یا جرح غیرعمدی است و محکومان مالی نیازمند غیرکلاهبرداری، مبلغ دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل وجوه قرض‌الحسنه بانکها در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه وکمک به زندانیان نیازمند قرار گرفت.

گفتنی است هر ساله آیین‌نامه اجرائی پرداخت این تسهیلات توسط وزارت دادگستری و ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند تهیه شده و به‌ تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد تا دولت نسبت به تضمین تسهیلات اعطائی این بند اقدام نماید.