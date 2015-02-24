غلبه سیاست بر معضلات محیط زیست/خودروسازان ۱۲ بار فرصت خواستند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس رجایی پیش از ظهر سه شنبه در مراسم اختتامیه چهاردهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست با بیان اینکه برخی از مسائل زیست محیطی مانند ریزگردها را به مسائل سیاسی گره می زنیم اظهار داشت: بر این اساس طرح های مختلفی مانند ادغام سازمان محیط زیست با وزارت جهاد را مطرح کرده و به جای نگاه علمی به مسائل زیست محیطی نگاه سیاسی داریم.

وی با اشاره به اینکه مسائل زیست محیطی بایستی علمی و اجرایی شود تصریح کرد: باید تلاش شود تا بار سیاسی تحمیل شده به مسائل زیست محیطی کم شود چراکه غلبه سیاست بر محیط زیست آسیب های فراوانی به دنبال خواهد داشت.

رجایی با بیان اینکه با وجود شعارهایی که در راستای حفاظت از محیط زیست داده می شود حوزه اجرا بسیار غیر زیست محیطی عمل می کند تاکید کرد: متاسفانه محیط زیست در بخش های زیادی با چالش های چشمگیر همراه است و آمار زیست بوم های شکننده بسیار بالا رفته که بخشی از آن مربوط به خود طبیعت و بخش عمده ای مربوط به عملکرد انسان است.

به اعتقاد وی امروزه نمی توان به محیط زیست به عنوان یک موضوع انتخابی نگاه کرد بلکه توجه به آن ضرورتی اجتناب ناپذیر است چراکه امروز محیط زیست یک کالای لوکس نیست بلکه یک برنامه زندگی است که اگر به درستی به آن پرداخته نشود غیر قابل جبران خواهد بود.

وی با بیان اینکه برخی آمارهایی که صنایع اعلام می کنند غیر قابل قبول است تاکید کرد: بسیاری از این آمارها فقط بر روی کاغذ درست است و گاهی برای درآمد بیشتر حرف هایی زده می شود که قابل قبول نیست.

رجایی یادآور شد: به عنوان مثال وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اصلاح تولید خودروها و سازگاری آنها با محیط زیست ۱۲ بار فرصت خواسته در حالی که محیط زیست دیگر توان تحمل فشار بیشتر در این خصوص را ندارد.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس اظهار داشت: امروز اگر خودروها آلودگی تولید می کنند نتیجه سوختی است که وزارت نفت در اختیار آنها قرار می دهد در حقیقت سوخت در کشور ما همچنان یک معضل زیست محیطی است که باید به آن توجه ویژه شود.

وی افزود: همچنین وزارت نفت در بسیاری از معضلات زیست محیطی نقش اول را دارد و مقصر اصلی است به گونه ای که بخش عمده ای از ریزگردها نتیجه پروژه های مغایر با محیط زیست وزارت نفت است بنابراین بهتر است تلاش نکنیم که تمام تقصیرات را به گردن خارج از کشور بیندازیم.

رجایی با اشاره به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای راه اندازی یک معدن هزاران معضل زیست محیطی ایجاد می کند یادآور شد: خشک شدن تالاب میقان در اراک دقیقا به علت فعالیت یک معدن برای استخراج سولفات سدیم بود.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس اظهار داشت: در ۱۱ سال گذشته ۱۱ قانون برای حفظ محیط زیست تدوین و تصویب شده و تصویب این قوانین همچنان ادامه دارد.

به گفته وی قانون پیوستن ایران به کنوانسیون تغییرات آب و هوا کنوانسیون بازل عدم تردد کشتی هایی که آلودگی زیست محیطی به همراه دارند برخی از این قوانین است و لایحه و طرح ارزیابی زیست محیطی و طرح و لایحه هوای پاک نیز در نوبت بررسی در صحن علنی مجلس قرار دارد.

رجایی یادآور شد: همچنین در حوزه محیط بانی نیز تصمیماتی گرفته شده تا بتوان فوق العاده ویژه ای برای حمایت از محیط بانان اختصاص یابد که چنانچه در صحن علنی مجلس به تصویب برسد می توان بخشی از مشکلات این قشر را برطرف کرد.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس با بیان اینکه در قانون برنامه پنجم دو حکم زیست محیطی مطرح شده بود که هنوز عملیاتی نشده اند تاکید کرد: قرار بود تا پایان سال چهارم برنامه پنجم تمام پسماندها بازیافت شوند همچنین قرار بود برنامه احیای تمام زیست بوم های حساس و شکننده تهیه و عملیاتی شود که هنوز هیچیک از این اقدامات اتفاق نیفتاده است.

رجایی یادآور شد: همچنین پیشنهادی مبنی بر اینکه تمام واحدهای تولیدی که بیش از ۳۰ نفر نیرو دارند موظف شوند بخشی به نام محیط زیست داشته باشند مطرح شده که این پیشنهاد به همراه پیشنهاد فوق العاده ویژه برای محیط بانان در کمیسیون کشاورزی به تصویب رسیده که امیدواریم در صحن علنی مجلس نیز رای بیاورند.