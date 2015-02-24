تشکل های مردمی در ارتقاء آموزش ایمنی در جاده ها نقش آفرینند

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز غروی ظهر سه شنبه در جمع رانندگان و تشکلهای مردمی فعال در حوزه جاده ای استان که در سالن اجتماعات اداره کل پایانه ها و حمل ونقل استان قزوین برگزار شد اظهارداشت: در دو دهه گذشته بسیاری از کشورهای صنعتی توانسته اند روند حوادث جاده ای خود را کنترل کنند و در مسیر ایمن سازی جاده ها گام بردارند.

حادثه در جاده ها نباید منجر به مرگ شود

غروی بیان کرد: با تغییر استراتژی در عصر کنونی این موضوع مطرح شده که چرا باید یک حادثه در جاده منجر به مرگ شود و آیا جزای یک تخلف حتما باید کشته شدن باشد و سیستم های حمل و نقل و مسیرهای تردد چرا ایمن نیست.

مدیرعامل جمعیت طرفداران ایمنی راههای کشور یادآورشد:سیستم حمل و نقل و جاده ای ما به گونه ای است که با یک تخلف و حادثه باید خسارات فراوانی به جامعه تحمیل شود لذا باید با تغییر رویکرد ضمن هماهنگی با همه بخشها از توان مردم هم برای مقابله با حوادث استفاده شود.

جاده فقط محل حوادث است نه عامل اصلی

این فعال مردمی اظهارداشت: در حوادث جاده ای نباید فقط کاربران را مقصر بدانیم بلکه لازم است در طراحی سیستم های حمل و نقل و جاده ای هم تجدید نظر شود تا بتوانیم ایمنی جاده ها را تقویت کرده و حوادث ر ا کاهش دهیم.

وی اضافه کرد: انسان محوری و توجه به رفاه مردم در رویکردهای جدید مورد توجه جدی است و مسئولان و مردم باید در کنار یکدیگر بتوانند با برنامه ریزی مدون نسبت به ایمن سازی جاده ها همت کنند.

غروی تصریح کرد: ایمن سازی جاده ها، خودروها وآموزش مردم برای ارتقاء فرهنگ ایمنی در جاده ها باید از سوی همه دست اندرکاران مورد توجه قرار گیرد که در این راستا با راه اندازی کمیسیون راهها گامی در مسیر ایمن سازی راههای مواصلاتی برداشته شده است.

فعالیت جمعیت طرفداران ایمنی جاده ها با انگیزه خدمت رسانی

این مسئول بیان کرد: امروزه باور عمیق داریم که هیچ کاری بدون مشارکت مردم به موفقیت نمی رسد و تا شهروندان درگیر مسائل جدی نشوند کاری جلو نمی رود لذا با فعالیت تشکل های مردم نهاد غیر دولتی امیدواریم بتوانیم با آموزش و فرهنگ سازی به افزایش ایمنی این حوزه کمک شود.

غروی اظهارداشت: جمعیت طرفداران ایمنی راهها چون غیر دولتی است زمینه جذب افراد علاقمند به سلامت انسانها را فراهم کرده و افرادی علاقمند و دلسوز که حوادث جاده ای آنها را بیش از دیگران متاثر کرده و مسئولیت بیشتری در خود احساس می کنند وارد کار شده و تلاش می کنند با فرهنگ سازی به کاهش حوادث کمک کنند.

نظام خودکنترلی ترویج می شود

این مسئول در ادامه گفت: تشکل های مردمی با حضور در عرصه های مختلف برای بهبود شرایط رفت وآمد در جاده ها نقش آفرین هستند و میتوانند ترافیک و حوادث را به حداقل برسانند که تلاش می کنیم با ترویج نظام خود کنترلی و جلوگیری از رفتارهای ناهنجار زمینه قانونگرایی در جامعه تقویت شود.

بی قانونی باید هنجارشکنی تلقی شود

مدیرعامل جمعیت طرفداران ایمنی راهها اظهارداشت: باید فعالیتهای ما به گونه ای باشد تا بی توجهی به قانون یک هنجارشکنی و کاری ناپسند تلقی شود و افراد خاطی مطرود جامعه شوند تا هر کس خود را ملزم بداند با رعایت قانون در رانندگی و جاده ها سفری ایمن را محقق کند.

وی بیان کرد: در اتحادیه ایمنی جاده ها ۱۴۵ عضو از ۹۵ کشور جهان عضو هستند و با حضور در عرصه های ایمنی در مسیر تامین سلامت انسانها تلاش می کنند که در ایران هم از سال ۸۸ با شکل گیری خانه حمل و نقل و جمعیت طرفداران ایمنی راهها زمینه حضور نهادهای مردمی در فعالیتهای مهم و زیربنایی که با اقتصاد و سلامت مردم ارتباط دارد فراهم شده و جمعیت طرفداران ایمنی راهها فعال شده اند.

غروی گفت: خوشبختانه استان قزوین با تعامل بسیار منطقی که بین مدیران و تشکلها وجود دارد شاهد راه اندازی دفتر جمعیت طرفداران ایمنی راهها در آذرماه بودیم که بسرعت سایر کارها ساماندهی شده و با امضاء میثاق نامه کار عملیاتی فعالان این جمعیت از امروز آغاز می شود.

این مسئول یادآورشد: امیدواریم اعضاء جمعیت ابتدا خود آموزش های لازم را فراگرفته و عمل کننده به مقررات باشند و سپس آموخته های خود را به گروههای هدف منتقل کنند تا در سال آینده بویژه ایام نوروز و افزایش مسافرتها شاهد کاهش حوادث جاده ای و تلفات و مصدومیت در این حوزه باشیم.