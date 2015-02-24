شهدا سرمایه های اصلی انقلاب و نظام اسلامی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سعید شبستری خیابانی سه شنبه در کارگروه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت اظهار داشت: فارغ از مسایل گروهی و جناحی باید به این موضوع توجه کرد که انقلاب و نظام بواسطه فداکاری و ایثار جوانان غیور ایران اسلامی محقق شده و راه شهدا و شهادت همچنان در این کشور ادامه خواهد یافت.

وی در ادامه با اشاره به تدوین برنامه های روز بزرگداشت شهدا در ۲۲ اسفند تصریح کرد: این روز فرصت مناسبی برای تبیین یاد و خاطره شهداست و اگر بتوانیم خاطرات و شرایط جبهه و جنگ را توسط جانبازان و افراد حاضر در جنگ به نسل جوان بویژه دانش آموزان و دانشجویان انتقال دهیم، اقدام ارزشمندی صورت داده ایم.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی با مهم ارزیابی کردن حضور رزمندگان دوره دفاع مقدس در مدارس و بازگویی خاطرات آن دوران گفت: غفلت از فضای مجازی در این زمینه، قابل قبول نبوده و مسئولان بنیاد شهید باید برای استفاده از ظرفیت رسانه های مجازی نوین برنامه ریزی کرده و برای تبیین اهداف شهدا، در این فضا ورود کنند.

شبستری خیابانی ورود به این فضا را راهکاری برای پیوند نسل جدید و آینده با نسل جنگ و آشنایی آینده سازان کشور با رشادت های شهدا دانست و اظهار داشت: آشنایی نسل آینده با شهدا و خانواده های آنها با روش های سنتی غیرممکن است و باید به دنبال روش های نوین و تاثیرگذار در این خصوص باشیم.