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۵ اسفند ۱۳۹۳، ۱۵:۲۵

شبستری خیابانی:

شهدا سرمایه های اصلی انقلاب و نظام اسلامی هستند

شهدا سرمایه های اصلی انقلاب و نظام اسلامی هستند

تبریز – معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی گفت: شهدا سرمایه های اصلی انقلاب و نظام اسلامی هستند که باید از روش های نوین چون فضای مجازی برای تبیین فرهنگ آنها استفاده کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید شبستری خیابانی سه شنبه در کارگروه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت اظهار داشت: فارغ از مسایل گروهی و جناحی باید به این موضوع توجه کرد که انقلاب و نظام بواسطه فداکاری و ایثار جوانان غیور ایران اسلامی محقق شده و راه شهدا و شهادت همچنان در این کشور ادامه خواهد یافت.

وی در ادامه با اشاره به تدوین برنامه های روز بزرگداشت شهدا در ۲۲ اسفند تصریح کرد: این روز فرصت مناسبی برای تبیین یاد و خاطره شهداست و اگر بتوانیم خاطرات و شرایط جبهه و جنگ را توسط جانبازان و افراد حاضر در جنگ به نسل جوان بویژه دانش آموزان و دانشجویان انتقال دهیم، اقدام ارزشمندی صورت داده ایم.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی با مهم ارزیابی کردن حضور رزمندگان دوره دفاع مقدس در مدارس و بازگویی خاطرات آن دوران گفت: غفلت از فضای مجازی در این زمینه، قابل قبول نبوده و مسئولان بنیاد شهید باید برای استفاده از ظرفیت رسانه های مجازی نوین برنامه ریزی کرده و برای تبیین اهداف شهدا،  در این فضا ورود کنند.

شبستری خیابانی ورود به این فضا را راهکاری برای پیوند نسل جدید و آینده با نسل جنگ و آشنایی آینده سازان کشور با رشادت های شهدا دانست و اظهار داشت: آشنایی نسل آینده با شهدا و خانواده های آنها با روش های سنتی غیرممکن است و باید به دنبال روش های نوین و تاثیرگذار در این خصوص باشیم.

کد مطلب 2505752

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