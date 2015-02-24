ساختمان جدید دانشگاه علمی کاربردی لرستان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، ساختمان جدید دانشگاه جامع علمی کاربردی لرستان ظهر سه شنبه با حضور رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور، رئیس حوزه های علمیه لرستان، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری لرستان و جمعی دیگر از مسئولان استانی افتتاح شد.

سعید محمدزاده رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی لرستان در مراسم افتتاح این ساختمان اظهار داشت: با افتتاح ساختمان جدید، این دانشگاه از محل ساختمان فرسوده قدیمی با محدودیت های خاص خود منتقل شد.

وی عنوان کرد: طی سالهای گذشته تلاش کردیم با نظارتهای خود بحث های عملیاتی، آزمایشگاهی، کارگاهی و مهارتی رونق خوبی داشته باشند و انجام این رسالت در ساختمان کوچک و قدیمی قبلی امکان پذیر نبود.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی لرستان با اشاره به تکمیل این ساختمان در مدت ۱.۵ سال ادامه داد: در ابتدای سال ۹۲ شش هزار مترمربع زمین به این پروژه اختصاص داده شد که از مردادماه سال ۹۲ عملیات اجرایی در سه هزار مترمربع آن آغاز شد.

محمدزاده با بیان اینکه ساختمان اصلی با ۷۵۰ مترمربع مساحت در چهار طبقه احداث شده است افزود: این ساختمان فضاهای بسیار خوبی برای مدرسین، سالن کنفرانس، سوئیت های رفاهی و... دارد.

وی تصریح کرد: یک باغ ایرانی در جنب ساختمان طراحی شده که در ۱۵ اسفندماه عملیات درخت کاری آن شروع می شود.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی لرستان با بیان اینکه در این باغ درخت های گردو، مرکبات، تک دانه و گیاهان زینتی کاشته می شود افزود: در جنب باغ نیز یک سالن چند منظوره برای فعالیت های مختلف فرهنگی، ورزشی و آموزشی احداث شده است.