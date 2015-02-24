حذف کامل بنزین پتروشیمی/ دریچه آب بند میانی هورالعظیم باز شد

به گزارش خبرنگار مهر سید عماد حسینی پیش از ظهر سه شنبه در مراسم اختتامیه چهاردهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست با بیان این مطلب افزود: با توجه به سیاست دولت در راستای حفظ سلامت مردم در حال حاضر بنزین در تمام کلانشهرها با استاندارد یورو ۴ توزیع می شود و بر این اساس حذف کامل بنزین پتروشیمی نیز در دستور کار وزارت نفت قرار دارد.

وی با بیان اینکه وقتی صحبت از محیط زیست می شود تمام جبه های زندگی را در بر می گیرد از این رو اهمیت بسیار زیادی دارد اظهار داشت: شاید پروژه های صنعت نفت با محیط زیست و سلامت در تناقض باشد بنابراین هنر مسئولان وزارت نفت باید به گونه ای باشد که بین پروژه ها و حفظ محیط ز یست و سلامت مردم تعامل و همگرایی ایجاد کند.

معاون وزیر نفت تصریح کرد: در حال حاضر در وزارت نفت دستورالعمل ها و آئین نامه هایی در زمینه اثرات پروژه ها بر محیط زیست تهیه شده و یا در حال تهیه است. همچنین طرح جامع مدیریت محیط زیست برای تمام تاسیسات نفتی تعریف شده که تمام شرکت های زیرمجموعه موظف به اجرای آن هستند.

حسینی با اشاره به پدیده ریزگردها در خوزستان تاکید کرد: با همکاری میان سازمان محیط زیست و وزارت نفت طی یک ماه گذشته یکی از دریچه های آب بند میانی تالاب هورالعظیم باز و آب در بستر آن جاری شد.

به گفته وی همچنین وزارت نفت کمیته ای تشکیل داده که در آن تبعات زیست محیطی مانند ریزگردها، فعالیت ها و پروژه های این وزارتخانه را مورد بررسی قرار می دهد.

معاون وزیر نفت با بیان اینکه در حال تدوین برخی قوانین و به روز کردن برخی استانداردهای زیست محیطی هستیم اظهار داشت: طرح کد گذاری پسماندها یکی دیگر از اقدامات وزرارت نفت است.

وی با بیان اینکه در حوزه اجتماعی و زیست محیطی در وزارت نفت اقدامات خوبی انجام شده یادآور شد: ملزم کردن شرکت ها به رعایت کردن استانداردهای زیست محیطی یکی از این اقدامات است که امیدواریم ۹۰ درصد از اهداف زیست محیطی این وزارتخانه تا سال ۱۴۰۴ عملیاتی شود.

حسینی تصریح کرد: در حال حاضر روزانه ۷۰۰ تن گوگرد در پالایشگاهها از بنزین و گازوئیل جدا می شود و برنامه ریزی شده تا سال آینده این میزان به ۱۵۰۰ تن افزایش یابد.