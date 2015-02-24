خانواده زندانیان تاکستانی سبد کالا دریافت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد طاهرخانی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: با نزدیك شدن به پایان سال و شروع سال جدید اغلب مردم در تكاپوی تهیه كالاهای مورد نظر خود اعم از خوراك و پوشاك هستند که در این میان برخی از خانواده ها به دلیل مشکلات مالی شرایط خرید شب عید را ندارند.

وی افزود: از جمله خانواده هایی كه به دلایل گوناگون قادر نیستند مایحتاج زندگی خود را تامین کنند خانواده زندانیان هستندکه باید برای این افراد چاره اندیشی کرد.

طاهرخانی تصریح کرد: انجمن حمایت از زندانیان شهرستان تاكستان در این خصوص در میان خانواده زندانیان نیازمند كارت هدیه سبد كالا توزیع می کند تا بخشی از مشكلات آنان مرتفع شود.

این مسئول یادآورشد: انجمن حمایت از زندانیان شهرستان تاكستان مانند سنوات گذشته با كمك خیرین نوعدوست تاكستانی به كلیه خانواده هایی كه دارای پرونده مددكاری دراین مركز هستند به مناسبت آغاز سال نو كارت هدیه توزیع می کند.

مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان شهرستان تاكستان گفت: با اختصاص ۱۰۰ میلیون ریال از محل کمک های مردمی و اعتبارات پیش بینی شده سبد کالا تهیه شده و در اختیار مددجویان و خانواده آنها قرار می گیرد که امیدواریم خانواده های تحت پوشش سال جدید را با آرامش خاطر مضاعفی شروع کنند.