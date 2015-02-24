اتحاد عملی بین مسلمانان دغدغه علمای اهل سنت است

به گزارش خبرنگار مهر، آخوند عبدالجبار میرابی بعدازظهر سه شنبه در مراسم افتتاحیه استان های مرزی با محوریت ادیان و فرقه های نوظهور که در گلستان برگزار شد گفت: رهبر معظم انقلاب در پیشبرد اهداف امام خمینی (ره)، امام گونه رفتار و ما را به راه مستقیم هدایت کرده اند.

آخوند میرابی اظهار کرد: بسیار خوشحال هستیم که امروز دغدغه همه علمای اهل سنت که اتحاد عملی بین شیعه و سنی است تحت پوشش مرکز بزرگ شمال کشور قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: پس از آنکه مستکبران به اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران تهاجم کردند دغدغه علمای اهل سنت، در اختیار داشتن دو بال پرواز بود که به همت دانشگاه پیام نور به آن دو بال پرواز به سوی سعادت دست یافته ایم.

وی با تاکید بر حفظ عملی اتحاد بین شیعه و سنی بیان کرد: متاسفانه فرقه های زیادی به نام اسلام ساخته شده است که قصد آنها ضربه زدن به دین اسلام است.

امام جمعه اهل سنت قره تپه با بیان اینکه بر مسلمان واقعی نباید تعصبات فکری غلبه کند افزود: بهترین حرکتی که ما می توانیم انجام دهیم، نشان دادن اتحاد و همدلی در برابر دشمنان تفرقه افکن است.

آخوند میرابی در پایان اظهار کرد: به همین خاطر بوده است که امام خمینی (ره) هفته ای را به نام وحدت اختصاص داد و مقام معظم رهبری نیز مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی را در ایران برپا کرد.