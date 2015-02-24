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۵ اسفند ۱۳۹۳، ۱۵:۲۳

نوروزی در تذکر شفاهی مطرح کرد؛

رشد بودجه آموزش و پرورش تناسبی با تورم ندارد

رشد بودجه آموزش و پرورش تناسبی با تورم ندارد

عضو مجمع نمایندگان استان گلستان از رشد 14 درصدی بودجه آموزش و پرورش علی‌رغم وجود تورم 16 درصدی در کشور انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمت‌الله نوروزی در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه ۵ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی ضمن تشکر از وزیر بهداشت در راه‌اندازی کلینیک تخصصی علی‌آباد کتول، خطاب به رئیس جمهور گفت: عدم توجه به بودجه آموزش و پرورش در لایحه بودجه ۹۴ کل کشور، جای انتقاد دارد، زیرا با چارچوبی که در حال حاضر تعیین شده و رشد ۱۴ درصدی دارد، تناسبی با تورم موجود در کشور در آن دیده نمی‌شود.

نماینده مردم علی‌آباد کتول در مجلس شورای اسلامی افزود: فرهنگیان در فشار و مشکلات هستند؛ بیمه طلایی فرهنگیان مشکلات عدیده‌ای برای آنها و خانواده‌هایشان به وجود آورده است، لذا انتظار داریم نسبت به همه کارمندان خصوصاً فرهنگیان عنایت ویژه صورت گیرد، زیرا براساس اعلام رئیس جمهور تورم ۱۶ درصدی است و آب و برق و گاز نیز ۲۰ درصد گران شده است.

وی همچنین به وزرای کار و صنعت درخصوص طلب توتون‌کاران شهرستان علی‌آباد کتول و استان گلستان تذکر داد و بیان کرد: با توجه به نزدیکی عید و مشکلات کشاورزان لازم است هر چه سریع‌تر طلب این قشر پرداخت شود.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس به وزیر نفت درخصوص گازرسانی به روستاهای باقی‌مانده در دهانه ذرین‌گل و محمدآباد کتول و به وزیر علوم درخصوص تسریع در راه‌اندازی مجتمع آموزش عالی شهرستان علی‌آباد کتول تذکر داد

کد مطلب 2505770

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