برگزاری بزرگترین رویداد حفظ قرآن کریم/ رقابت ۳۰۰ هزار حافظ قرآن

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست خبری سومین آزمون طرح ملی تربیت حافظان قرآن کریم امروز ۵ اسفندماه با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین شرفخانی، معاون فرهنگی ـ اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه و حجت‌الاسلام موسوی‌متقی، دبیر طرح ملی حافظان قرآن و حمید عسگری، مدیر کل امور اجتماعی و مشارکت های مردمی سازمان اوقاف در سالن اجتماعات سازمان شهید محلاتی این سازمان برگزار شد.

شرفخانی ضمن خیر مقدم به حاضران گفت: در سال ۱۳۹۰ مقام معظم رهبری در جمع جامعه قرآنی بحث تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن را به عنوان استراتژی نظام و یک تدبیر اجرایی بیان کردند.

وی ادامه داد: بر این اساس، سازمان اوقاف و امور خیریه در سال ۹۱ طرح ملی حفظ قرآن را در سطح کشور آغاز کرد و تعهد دادیم طی چهار سال، تربیت یک میلیون حافظ قرآن را در دستور کار سازمان اوقاف قرار دهیم.

شرفخانی با اشاره به اینکه در زمینه تربیت حافظ قرآن نهادهای دیگر نیز وارد شدند، گفت: اما متاسفانه در برخی از سازمان‌ها این طرح به صورت مستمر ادامه پیدا نکرده که آثار سویی را به همراه دارد.

وی تاکید کرد: نباید نگاه شعاری به اجرای این طرح داشت که در این صورت این طرح تحقق پیدا نمی‌کند، لذا سازمان، رقمی مشخص کرد که بر این اساس در برنامه هر ساله برای هر استان، نسبت به توانمندی استان ها، ظرفیتی تعیین شده و تمام مشخصات افراد ثبت نامی در این طرح در سامانه درج شده است.

معاون فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف با بیان اینکه از سال ۹۱ تاکنون ۸۷۰ هزار نفر در این طرح نام‌نویسی کرده‌اند تصریح کرد: ۱۵ اسفند ماه سومین آزمون طرح ملی تربیت حافظان قرآن کریم که بزرگترین رویداد حفظ قرآن کریم در کل کشور است برگزار خواهد شد زیرا از ابتدای انقلاب تاکنون آزمونی به این شکل نداشته‌ایم.

وی با تاکید بر اینکه ۳۰۰ هزار نفر در این آزمون حضور می یابند عنوان کرد: آزمون فوق در ۳۲۰ شهرستان و ۵۵۰ حوزه امتحانی در کل کشور اعم از آستان امامزاده‌ها، بقاع متبرکه، حسینیه‌ها، موسسات و برخی از مکان‌ها که از قبل هماهنگ شده‌اند به صورت متمرکز انجام می‌شود.

شرفخانی با اشاره به برنامه‌ریزی سومین آزمون طرح ملی حافظان قرآن کریم تاکید کرد: آزمون شفاهی این مرحله از ۲ تا ۱۴ اسفندماه در کلاس‌ها توسط مربیان اخذ می‌شود و جمعه ۱۵ اسفند‌ماه ساعت ۹ صبح آزمون کتبی در ۱۱ رشته برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: آزمون کتبی شامل ۴۰ سوال در هشت رشته حفظ ترتیبی قرآن، حفظ جزء ۳۰، حفظ جزء ۳۰ و یک، حفظ ۳ جزء، ۵ جزء، ۱۰ جزء، ۱۵ جزء و ۲۰ جزء و حفظ کل قرآن کریم و در سه رشته حفظ موضوعی قرآن، براساس کتابی با عنوان ۳۰۰ موضوع قرآنی که برخی با حفظ ۱۵۰ موضوع در آزمون حضور دارند و همچنین براساس کتاب «مسافران آسمان» ویژه نوجوانان با ۱۵۰ موضوع برگزار می‌شود.

شرفخانی عنوان کرد: افرادی که از ۱۰۰ نمره ۷۰ را کسب کنند، گواهینامه دریافت می‌کنند و به قید قرعه جوایزی شامل ۱۴۰ کمک هزینه سفر عمره، عتبات عالیات و جوایز فرهنگی دریافت می‌کنند.

وی با اشاره به فرآیند تصحیح اوراق عنوان کرد: مجموع نمره آزمون شفاهی و کتبی باید ۷۰ باشد و این نمره از طریق ستاد‌های حفظ استان‌ها اعلام می شود.

شرفخانی با اشاره به فعالیت های مرکز آموزش تربیت مربی در استان قم عنوان کرد: تاکنون ۱۰۲ دوره با حضور اساتید حفظ درجه یک برگزار شده است که طی این مدت ۳ هزار ۵۲۶ نفر در قم گواهینامه دریافت کرده‌اند.

وی ادامه داد: از سوی این مرکز نیز ۱۵ دوره در استان‌ها برگزار شده است که دو هزار ۳۰۰ نفر گواهینامه دوره تربیت مربی حفظ دریافت کرده‌اند که براساس این آمار، مجموعاً پنج هزار ۸۲۶ نفر از بانوان و آقایان دوره‌های تربیت مربی را گذرانده‌اند و گواهینامه دریافت کرده‌اند.

معاون فرهنگی سازمان اوقاف عنوان کرد: ۲۰ هزار نفر نیز تاکنون در آموزش‌های غیر حضوری و تلفنی، حفظ قرآن، نام‌نویسی کرده‌اند که از طریق مربیان هفته ای یک بار با آنها تماس گرفته می‌شود که در آزمون سراسری حفظ حضور خواهند داشت.

وی اشاره کرد: درباره برخی از دوره‌های موضوعی با برخی از نهادها چون حوزه علمیه قم وارد مذاکره شدیم و امسال هم این دوره‌ها را با برخی از نهادها برگزار می‌کنیم.

شرفخانی همچنین درباره راستی‌آزمایی سامانه استانی آموزش غیر مجازی حفظ قرآن بیان کرد: از سوی ستاد با سه تا چهار درصد افراد ثبت نامی در کل کشور بصورت اتفاقی تماس گرفته می‌شود و سپس کارنامه صادر می‌شود.

شرفخانی با اشاره به استان‌هایی که بیشترین مشارکت را در حفظ از نظر عددی و کارکرد داشته اند گفت: خراسان رضوی با ۳۷ هزار حافظ و استان‌های قم، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان و اصفهان بیشترین مشارکت را در این طرح را داشته اند.