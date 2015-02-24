سهم ۱/۲ میلیارد دلاری بودجه دفاعی از صندوق توسعه

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه‌شنبه ۵ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۹۴، تبصره الحاقی ۱۰ ماده واحده را که از مواد ارجاعی به کمیسیون تلفیق بود را رسیدگی کرده و با آن موافقت کردند.

در جریان رسیدگی به این تبصره الحاقی، نمایندگان ابتدا با اصل این تبصره با ۱۲۵ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر مخالفت کردند.

سپس حذف این تبصره الحاقی به رأی گذاشته شد که نمایندگان با حذف آن نیز مخالفت کردند.

در ادامه پیشنهاد اصلاح این تبصره از سوی دکتر لاریجانی رئیس مجلس مطرح شد که براساس این اصلاحیه مبلغ در نظر گرفته شده برای تقویت بنیه دفاعی کشور از یک میلیارد دلار به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار افزایش یافت و نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۱ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر موافقت کردند.

براساس این تبصره الحاقی؛ مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار یا معادل ریالی آن از صندوق توسعه ملی جهت تقویت بنیه دفاعی در اختیار نیروهای مسلح قرار می‌گیرد.