تغییر فرماندهی و ارتقای ساختار «فرماندهی پدافند سایبری» سپاه

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی «فرماندهی امنیت سایبری» سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از بهبود ساختار مجموعه «فرماندهی پدافند سایبری» و تغییر فرماندهی آن خبر داد و گفت: از این پس «مرکز بررسی جرائم سازمان‌یافته سایبری» یکی از مراکز زیر مجموعه این فرماندهی خواهد بود.

علیرضا رحمانی در ادامه افزود: شکل‌گیری تهدیدهای نوپدید در فضای مجازی در ابعاد موضوعی، فنی-زیر ساختی و فناورانه، و نقش‌آفرینی کشورهای سلطه‌طلب در آن، موجبات اتخاذ تصمیم بهبود ساختار و روزآمد کردن آن را فراهم کرد.

رحمانی در تشریح جزئیات این ارتقا گفت: به‌کارگیری سرویس‌ها و خدمات اینترنتی و رسانه‌های اجتماعی در همه ابعاد زندگی کاربران و تلاش برای ایجاد اختلال و انحراف در روند طبیعی فعالیت‌های کاربران در پوشش فناوری اطلاعات، عرصه‌های جدیدی از تهدید را پیش‌روی مرکز بررسی جرائم سازمان‌یافته باز کرد که منجر به گسترش حوزه مأموریت و روزآمد کردن ساختار و جایگاه این مجموعه شد تا بتواند پاسخگوی نیازهای جامعه حقیقی و مجازی باشد.

این مقام مسؤول در فرماندهی امنیت سایبری سپاه ادامه داد: از این‌رو «سردار علی فاتح»، فرماندهی این مجموعه را به عهده گرفته و با توجه به تجربیات 7 ساله مرکز بررسی جرائم سازمان‌یافته سایبری، ساختار این مجموعه را گسترش داده است.

پیش از این، وظیفه مركز بررسی جرائم سازمان‌یافته سایبری، نظارت و بررسی جرائم سازمان یافته تروریستی، جاسوسی، اقتصادی و اجتماعی در فضای مجازی بود كه با همكاری و هماهنگی سایر حوزه‌های اطلاعاتی و قضایی به منظور بررسی تهدیدها و آسیب‌های شبكه جهانی اینترنت و سایر فناوری های نوین از توان فنی و اطلاعاتی كارشناسان سپاه پاسداران و سایر متخصصین بهره گرفته و طبق اصل 150 قانون اساسی در راستای نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن فعالیت می‌کرد.

رشد قارچ‌گونه جرائم سازمان یافته بین المللی و سوء استفاده از بستر اینترنت و سایر سامانه‌های ارتباطی به منظور انجام اقدامات تروریستی، جاسوسی اینترنتی، پولشویی و تخریب نظام فرهنگی و اجتماعی جامعه و هتک حرمت و توهین به مقدسات دینی و ارزش‌های انقلابی، از دلایل راه‌اندازی مرکز بررسی جرائم سازمان یافته در سال 1386 به منظور شناسایی و برخورد با جرائم مذکور با هماهنگی قوه قضائیه جمهوری اسلامی بوده است.

حالا قرار است «فرماندهی امنیت سایبری سپاه» علاوه بر ادامه روند پیشین، مأموریت‌های جدید خود را برای ارتقای امنیت کاربران فضای مجازی از لحاظ محتوایی و فناوری اجرایی کند.

