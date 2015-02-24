دستهای خزر بر نخیل بی پولی/ وقتی دریا زمین ها را می بلعد

به گزارش خبرنگار مهر، در سال جاری ۹۴ طرح سالم سازی دریا در استان مازندران اجرایی شد که بسیاری از این طرح ها، با امکانات معدود و سنتی اجرایی شده اند.

وجود ۴۰۰ نقطه کور در سواحل مازندران لزوم توجه بیشتر به این بخش را الزامی می سازد و در سال جاری ۲۴ میلیون مسافر به سواحل مازندران سفر کردند.

فرمانداران شهرستانهای مختلف مازندران، با تاکید بر اینکه به دریا خزر باید ملی نگریسته شود، خواستار رفع مشکلات فراروی شدند. فرماندار ویژه تنکابن بعد از ظهر سه شنبه در حاشیه جلسه ساماندهی سواحل استان، با بیان اینکه مازندران استانی گردشگرپذیر است، خواستار توجه ملی به این استان شد.

سالم سازی دریا ملی شود

سید ابراهیم هاشمی با بیان اینکه همه تلاش را برای خدمات رسانی آبرومندانه به مسافران داریم اما این اتفاق کامل رخ نمی دهد گفت: باید به سالم سازی دریا خزر بصورت ملی نگریسته شود.

وی بیان داشت: نگاه استانی به طرح های دریا سبب می شود که تمامی اهداف محقق نشود این درحالیست که مدت بهره مدی مسافران را از دریا افزایش داده ایم.

فرماندار ویژه تنکابن، به بازدید از طرح دریا در تنکابن گفت: در سال جاری چهار طرح در سواحل شهرستان اجرایی شده است و اگر طرح ها و پروژه به روال موجود اداره شود، اهداف محقق نمی شود و نگاه و اعتبارات استانی به طرح های دریا از مشکلات است.

هاشمی با تاکید بر اینکه نگاه ملی به دریا خزر ضروری است گفت: وضعیت موجود شایسته نیست و در طرح های دریا آنگونه که باید از مسافران تکریم نمی شود.

معضل ساخت و ساز/ وقتی دریا زمین شهروندان را می بلعد

فرماندار ویژه تنکابن، ساخت و ساز در حریم دریا را از مشکلات بیان کرد و گفت: پیشروی آب دریا در دهه های متوالی سبب شده تا زمین برخی شهروندان زیر آب رود و برداشت برخی دستگاه های ذیربط این است که هر زمینی ولو اینکه سند مالکیت داشته باشد اگر تحت پوشش آب دریا قرار گیرد، از حق مالکانه شهروند خارج می شود.

وی با بیان اینکه مالکیت در جمهوری اسلامی محترم است تصریح کرد: باید به حق مالکیت شهروندان احترام گذاشت.

طولانی ترین سواحل مازندران در نوشهر/ کمبود امکانات

محمدعلی قمی اویلی فرماندار نوشهر نیز، گفت: شهرستان نوشهر با ۶۰ کیلومتر ساحل، طولانی ترین سواحل را در استان دارد.

وی با بیان اینکه ۲۰۰ شهرک ساحلی در بخش مرکزی شهرستان فعالیت دارند گفت: بیش از ۸۰۰ هزار نفر در ایام تعطیل در شهرستان حضور می یابند درحالیکه امکانات پاسخگوی نیاز ۱۳۰ هزار نفری شهرستان است.

وی اظهار داشت: گاهی اوقات در مجتمع سیترا ۱۲ هزار مسافر شب اقامت دارند و سعی شده تا امنیت لازم برای مسافران فراهم کنیم.

فرماندار نوشهر، با اشاره به اینکه سال گذشته یک مسافر ساعت ۲.۵ بامداد در سواحل غرق شد گفت: یک هفته از خانواده متوفی پذیرایی می کردیم تا جسد پیدا شد.

قمی اویلی گفت: وقتی برنامه سفر بخیر در ایام تابستان اجرا می شود، انتظار این است این برنامه در حوزه دریا و اطلاع رسانی در این زمینه نیز برنامه ریزی کند.

وجود نقاط کور در سواحل

وی با اشاره به وجود نقاط کور در سواحل گفت: در این مناطق و راه های دسترسی نیز مجبوریم که ناجی غریق به کار گیریم و باید از امکانات شهرستانی هزینه کنیم.

فرماندار نوشهر، گفت: باید نیازهای درمانی نیز مورد توجه قرار دارد و به عنوان نمونه دو آمبولانس ۱۱۵ داریم که پاسخگوی نیاز جمعیت شناور نیست.

وی گفت: تعریف واحد از شناسایی مختلف نداریم و هر دستگاه تعریفی در این زمینه دارند و نیاز است تا وحدت رویه ای در این زمینه داشته باشیم.

قمی اویلی، حضور شبانه نجات غریق را نیازمند تامین امکانات مورد نیاز برشمرد و افزود: سال گذشته در شهرستان نوشهر ۱۵۰۰ غریق را نجات دادیم و ۱۴ نفر غرق شدند.

فرماندار نوشهر با اینکه اکنون سفر دائمی شده است، یادآور شد: نیاز است در طول سال برای حوزه طرح های دریا برنامه ریزی شود.

حسین شعبان سروری فرماندار رامسر نیز، گفت: عدم مدیریت واحد در سواحل از مهمترین مشکلاتی است که در حوزه دریا وجود دارد و تا زمانی که نتوانیم مدیریت واحدی داشته باشیم، مشکلات همچنان پابرجاست.

نابرابری در حوزه طرح های دریا

وی افزود: نابرابری در حوزه طرح دریا از دیگر مشکلات است و در این حوزه فقیره هستیم و امکان استفاده از طرح های دریا وجود ندارد.

سروری با بیان اینکه بسیاری از توریست های کشورهای مسلمان به استان سفر می کنند گفت: باید امکانات مدرن و پیشرفته برای طرح های دریا تامین شود و طرح های موجود شایسته مردم منطقه هم نیست.

وی گفت: طرح های دریا را به عنوان مجتمع های فرهنگی و توریستی درنظر گیریم و پکیج کامل فرهنگی و توریستی در آن درنظر گرفته شود.

فرماندار رامسر، با عنوان اینکه از فرصت تدوین برنامه ششم برای طرح های دریا باید بهره گیریم گفت: از این فرصت می توان برای ساماندهی طرح های دریا و ایجاد مجتمع های فرهنگی و توریستی بهره گیریم.

پرداخت نیمی از حق الزحمه ناجیان

مهدی ولی پور مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران نیز گفت: در ۱۶ پست مجاز شنا و ۴۴ منطقه حضور یافتیم و خدمات رسانی کردیم.

وی اظهار داشت: با گذشت شش ماه از اجرای طرح های دریا هنوز ۵۰ درصد حق الزحمه ناجیان غریق پرداخت شده است این درحالیست که هلال احمر علاوه بر سواحل باید در دیگر مناطق نیز حضور یابد و این امر سبب پراکندگی امکانات و نیروی انسانی می شود.

ولی پور تصریح کرد: اگر در بحث اعتبارات نگاه ملی داشته باشیم، خدمات ما نیز افزایش می یابد.

مازندران ۳۳۸ کیلومتر نوار ساحلی دارد و سالانه مسافران زیادی برای بهره مندی از دریا به استان سفر می کنند و امسال در مجموع پنج هزار و ۳۶۰ نفر در سواحل مازندران از غرق شدن نجات یافتند.