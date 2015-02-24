به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نشست شورای هماهنگی نمایندگان مجامع بین المللی ورزشی ایران با ریاست دکتر گودرزی و حضور شهریان، پولادگر، داورزنی، افشارزاده، خسروی وفا، مشحون و صادقی از ساعت ۱۴ در سالن اجتماعات وزارت ورزش و جوانان برگزار شد.

محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان در ابتدای این جلسه با اشاره به مشکلات موجود برای کسب کرسی در مجامع بین‌المللی عنوان کرد: تا به حال در این زمینه سازماندهی رسمی وجود نداشته، کارهایی در گذشته انجام شده و بیشتر متکی به فرد بوده تا سازمان. باید این فعالیت‌ها به صورت آئین‌نامه باشد و از تجربیات پیشکسوتان نیز استفاده شود زیرا همگرایی و تمرکز در فعالیت‌ها منجر به نتایج بهتری خواهد شد.

وی در ادامه افزود: هنوز هم مقابل اتفاقاتی که در میادین بین‌المللی می‌افتد، منفعل هستیم و برخی اختلافات داخلی منجر به از دست دادن برخی کرسی‌های بین‌المللی می‌شود که باعث تاسف است.

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به اختلاف سلایق در فدراسیون‌های ورزشی، عنوان کرد: باید در جهت رفع مشکلات تلاش کنیم. اگر نماینده‌ای در انتخابات مجامع بین‌المللی داریم، باید آن را حفظ و ارتقا دهیم و اگر نماینده‌ای نداریم جهت تقویت آن تلاش خواهیم کر. همچنین درصورت داشتن اختلاف سلایق آن را به میادین بین‌المللی نکشیم، کما اینکه در رشته وزنه‌برداری شاهد این اتفاق نامیمون بودیم.

وی ادامه داد: در بحث انفعال اگر وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک و روابط بین الملل سریعتر متوجه می شدند باعث می شد که تصمیم صحیح تری در این زمینه گرفته شود و امیدوارم این فعالیت ها متمرکز، هماهنگ، رسمی و سازمان یافته باشد و منجر به اتفاقات خوب شود. مشروط بر اینکه به روز باشیم و از تشدد آراء و اختلافات سلیقه‌ای جلوگیری شود.

گودرزی در خصوص کرسی‌های کسب شده در مجامع بین‌المللی گفت: اگر تا به حال کرسی به دست آمده، به تلاش خود افراد بر می‌گردد و کمتر دولت یا سازمان‌های مرتبط در آن دخیل بوده‌اند؛ درصورتی‌که باید از پشتیبانی و پشتوانه‌های سازمانی و نهادی دولت و سازمان‌های ورزشی استفاده شود.