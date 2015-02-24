نفرات تیم ویونا اسپورت قم در مسابقات بدمینتون کشور معرفی شدند

معصومه پیرمرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حضور بخش خصوصی در ورزش، سبب افزایش توان و امیدواری به موفقیت در رده‌های بالای کشوری است و با توجه به سرمایه گذاری ویونا اسپورت قم در بدمینتون بانوان، امید زیادی به تکرار گذشته پرافتخار بدمینتون قم در بخش بانوان داریم و در قالب این تیم به دنبال راهیابی به لیگ بر‌تر بدمینتون کشور هستیم.

وی افزود: مسابقات بدمینتون بانوان کشور که حکم گزینشی لیگ دسته اول بانوان کشور را دارد اواسط اسفندماه برگزار می‌شود و تیم تنیس ویونا اسپورت قم در این رقابت‌ها حاضر است.

نایب رئیس هیئت بدمینتون استان قم گفت: تیم بدمینتون قم پس از سال‌ها دوری از مسابقات قهرمانی کشور بار دیگر در لیگ شرکت می‌کند در حالی که بانوان بدمینتون باز قم سال‌ها پیش در لیگ بر‌تر کشور نیز حاضر بوده‌اند اما پس از سقوط به لیگ دسته اول، به دلیل مشکلات مالی صعود دوباره به لیگ بر‌تر محقق نشد.

پیرمرادی بیان داشت: تیم بدمینتون ویونا اسپورت قم در این مسابقات با هدایت آزاده ترکمنی از مربیان توانمند بدمینتون قم وارد مسابقات می‌شود و سرپرستی این تیم را فائزه خداکرمی بر عهده دارد و ترکیب این تیم را ۵ بدمینتون باز جوان و جویای نام تشکیل می‌دهند.

وی عنوان کرد: سارا حسینی، شادی رحمتی، شبنم رحمتی، ملیکا شیبانی و نرگس افشاری، ۵ بدمینتون باز قمی را در این مسابقات تشکیل می‌دهند در حالی که میانگین سنی تیم بدمینتون قم بسیار پایین است و این بازیکنان جوان می‌توانند آینده روشنی برای بدمینتون قم بسازند.

نایب رئیس هیئت بدمینتون استان قم تصریح کرد: تیم بدمینتون مردان قم نیز امسال در لیگ دسته اول بزرگسالان کشور شرکت کرد اما به دلیل مشکلات مالی و هزینه‌های بالای تیمداری و مخارج جاری، با موانع بسیاری برای حضور در این مسابقات مواجه بود و بهترین نفرات خود را به دلیل پیشنهاد مالی قابل توجه تیم‌هایی از شهرهای دیگر از دست داد.

پیرمرادی افزود: وضعیت بدمینتون قم رضایت بخش است و اساس کار ما بر سرمایه گذاری بر روی رده‌های سنی پایه استوار بوده اما امیدواریم با حضور پررنگ‌تر بخش خصوصی در این رشته جذاب و مدال آور بتوانیم در سطح بزرگسالان در مسابقات لیگ‌های کشوری حضوری موفق داشته باشیم.