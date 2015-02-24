تعیین سقف منابع درآمدی بودجه سال ۹۴ کل کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین فرهنگی در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه‌شنبه ۵ اسفند) مجلس شورای اسلامی بخش درآمدی لایحه بودجه ۹۴ را به شرح زیر قرائت کرد:

الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر دو میلیون و هفتصد و چهل و چهار هزار و یکصد و یک میلیارد و ششصد و نه میلیون (۲.۷۴۴.۱۰۱.۶۰۹.۰۰۰.۰۰۰) ریال شامل:

۱- منابع عمومی بالغ بر دو میلیون و سیصد و شصت و دو هزار و هشتصد و هفده میلیارد و یکصد و هفتاد و یک میلیون (۲.۳۶۲.۸۱۷.۱۷۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال

۲- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر سیصد و هشتاد و یک هزار و دویست و هشتاد و چهار میلیارد و چهارصد و سی و هشت میلیون (۳۸۱.۲۸۴.۴۳۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال