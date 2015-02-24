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۵ اسفند ۱۳۹۳، ۱۵:۳۱

تعیین سقف منابع درآمدی بودجه سال ۹۴ کل کشور

تعیین سقف منابع درآمدی بودجه سال ۹۴ کل کشور

عضو هیات رئیسه مجلس سقف منابع درآمدی بودجه سال ۹۴ کل کشور را قرائت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین فرهنگی در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه‌شنبه ۵ اسفند) مجلس شورای اسلامی بخش درآمدی لایحه بودجه ۹۴ را به شرح زیر قرائت کرد:

الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر دو  میلیون و هفتصد و چهل و چهار هزار و یکصد و یک میلیارد و ششصد و نه میلیون (۲.۷۴۴.۱۰۱.۶۰۹.۰۰۰.۰۰۰) ریال شامل:

۱- منابع عمومی بالغ بر دو میلیون و سیصد و شصت و دو هزار و هشتصد و هفده میلیارد و یکصد و هفتاد و یک میلیون (۲.۳۶۲.۸۱۷.۱۷۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال

۲- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر سیصد و هشتاد و یک هزار و دویست و هشتاد و چهار میلیارد و چهارصد و سی و هشت میلیون (۳۸۱.۲۸۴.۴۳۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال

کد مطلب 2505785

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