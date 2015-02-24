راه اندازی سریع مرکز بازپروری معتادان در شيراز

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدعلی گودرزی ظهر سه شنبه در بازدید از مرکز نگهداری، درمان و كاهش آسیب «احیاء» در شیراز، ‌با اشاره به اثرات سوء مصرف موادمخدر در سطح جامعه بیان کرد: این مرکز از یکم فروردین ماه سال ۹۲ راه اندازی و تاکنون بیش از ۷۰۳ معتاد در این مرکز بهبود یافته اند.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۷۷ معتاد متجاهر در این مركز در حال ترک هستند.

فرمانده انتظامی استان فارس اظهار داشت: پلیس و دیگر دستگاه های ذی ربط در استان به دنبال این هستند که با جمع آوری معتادان ولگرد و خیابانی در سطح شهر، نسبت به کاهش آسیب های اجتماعی اقدام کرده و جامعه را از وجود این افراد پاک کنند.

فرمانده انتظامی استان فارس با اشاره به اینکه ۵۱ درصد از معتادان بهبود یافته در این مرکز ۳.۵ بار دستگیر شده اند، افزود: ۲۸ درصد از معتادان ولگرد در سطح شهر شیراز اهل این استان نیستند از این رو ضروری است مسئولان ذی ربط برای جلوگیری از ورود این افراد به استان اقدامات لازم را اتخاذ کنند.

فرمانده انتظامی استان فارس با اعلام اینکه بیش از هزار معتاد ولگرد در سطح شهر شیراز وجود دارد، افزود: در این خصوص ضروری است دستگاه های ذی ربط محلی را برای جمع آوری و انتقال این افراد مهیا کنند زیرا وجود این افراد در سطح شهر با توجه به فرارسیدن نوروز مناسب نیست و مشکلاتی را به وجود می آورد.

سردار گودرزی با اشاره به کشف ۳۵ تن موادمخدر طی سال جاری در فارس گفت: در این مدت آمار کشفیات ۱۷ درصد افزایش داشته و در رابطه با موادمخدر ۱۳ هزار نفر دستگیر شده اند، همچنین وقوع جرائم نیز ۲۳ درصد کاهش یافته است.

فرمانده انتظامی استان فارس افزود: بسیاری از جرائم به ویژه جرائم خرد شامل سرقت و ... توسط این معتادان انجام می شود به همین دلیل باید این افراد جمع آوری شوند.