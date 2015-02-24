ترمیم اعضای شورای مرکزی جامعه روحانیت/تلاش برای ائتلاف حداکثری

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم، سخنگوی جامعه روحانیت مبارز و رئیس کمیته سیاسی آن، در نشستی خبری با اعلام آخرین مصوبات این تشکل سیاسی، از افزایش تعداد اعضای شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز خبر داد و اظهار کرد: در جلسات اخیر اولا مبنا بر این شد که تعداد اعضای جامعه بر اساس مصوبات گذشته، به حداکثر ۳۵ نفر افزایش یابد که البته با توجه به ارتحال برخی اعضا از جمله آیت‌الله مهدوی کنی، آیت‌الله غیوری، آیت‌الله انواری، حجت‌الاسلام دعاگو و ... که حدود ۱۰ نفر هستند، این نیاز احساس شد.

وی افزود: ما نیازمند ترمیم اعضای شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز هستیم و قرار شد این ترمیم با انتخابات شوراهای منطقه‌ای جامعه روحانیت مبارز صورت گیرد.

مصباحی‌مقدم با بیان اینکه ما از گذشته تاکنون ۱۰ منطقه در تهران برای جامعه روحانیت مبارز داریم، گفت: این مناطق به دلیل درگذشت مسئولان آن، فعال نیستند و ما نیازمند این هستیم که این مسئولان را مشخص کنیم که البته این امر انجام گرفته است.

سخنگوی جامعه روحانیت مبارز با تاکید بر اینکه ما افزایش اعضای شورای مرکزی را مطابق اساسنامه، با انتخاب اعضا از سوی شوراهای مناطق صورت می‌دهیم، گفت: این امر به این معناست که اعضا از سوی مناطق با انتخاب تعدادی افراد در میان خودشان انجام می‌پذیرد که این امر به جامعه روحانیت مبارز کمک می‌کند تا ترمیم اعضا انجام شود و این اتفاق طی ماه‌های آینده صورت خواهد گرفت.

وی ادامه داد: البته ما در این زمینه معیارهایی داریم که این معیارها به مناطق اعلام می‌شود.

مصباحی‌مقدم از برگزاری نشست جامعه روحانیت مبارز با برخی سران گروه‌های اصولگرا خبر داد و تصریح کرد: برای دست یافتن به ائتلاف و همگرایی، قصد داریم با کمک جامعه مدرسین در صورتی که نمایندگان خود را معرفی کنند، به ائتلاف حداکثری برسیم.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا از سوی آقای احمدی‌نژاد لیستی برای انتخابات آتی به جامعه روحانیت مبارز ارائه شده است؟ گفت: چنین خبری در جامعه روحانیت وجود نداشته است، ما با اعضا و جمعیت‌ها صحبت می‌کنیم، نه با شخصیت‌ها.

رئیس کمیته سیاسی جامعه روحانیت مبارز به برخی مصاحبه‌های اخیر آیت‌الله موحدی کرمانی در خصوص همگرایی اصولگرایان اشاره کرد و افزود: ایشان در مورد همگرایی اصولگرایان گفته بودند تلاش ما بر این است که میان اصولگرایان، همگرایی ایجاد کنید و محور اصلی نیز جامعتین است و امیدواریم بتوانیم همراهی و همگامی آیت‌الله مصباحی یزدی را نیز داشته باشیم.

وی ادامه داد: در این خصوص آیت‌الله موحدی کرمانی ابراز تمایل کرده بودند که نشستی سه جانبه بین ایشان، آیت‌الله مصباح یزدی و آیت‌الله محمد یزدی صورت بگیرد.

مصباحی‌مقدم با تکذیب برخی تحلیل‌ها و خبرها از سوی رسانه‌ها مبنی بر گرایش جامعه روحانیت مبارز به جبهه پایداری، تاکید کرد: برخی رسانه‌ها در تحلیل‌هایی گفتند که جامعتین به سمت پایداری گرایش پیدا خواهد کرد که من اینجا می‌گویم که این تحلیل‌ها و تفسیرها مطابق با واقع نیست، بلکه واقعیت این است که محور برای فعالیت سیاسی اصولگرایان، جامعتین است و اصولگرایان در چارچوب همین تشکیلات، فعالیت‌های خود را انجام می‌دهند.

سخنگوی جامعه روحانیت مبارز افزود: جامعتین جهت‌گیری به سمت شخصیت‌ها و گروه‌ها نخواهد داشت.