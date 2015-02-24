برتری گوانگژو در زمین گامبااوزاکا/ جئونبوک در خانه متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، روز نخست از مرحله گروهی سیزدهمین دوره مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا امروز با برگزاری دو بازی در شرق آسیا آغاز شد که در گروه E تیم‌های جئونبوک هیوندای کره‌جنوبی و کاشیوا ریسول ژاپن به تساوی بدون گل رضایت دادند.

همچنین در گروه F تیم گامبا اوزاکا ژاپن در خانه با 2 گل مغلوب گوانگژو چین شد. عبدالرزاق حمدالله (10) و وانگ سونگ (80) گل‌ها تیم گوانگژو را در این بازی به ثمر رساندند.

برنامه ادامه این دیدارها به شرح زیر است:

گروه A:

* پرسپولیس ایران - لخویای قطر، ساعت 18:30، ورزشگاه آزادی

* النصر عربستان - بنیادکار ازبکستان

گروه B:

* پاختاکور ازبکستان - نفت ایران، ساعت 15، در ورزشگاه تاشکند

* العین امارات - الشباب عربستان

گروه E:

* بین دونگ ویتنام - شاندونگ چین

گروه F:

* بوریرام یونایتد تایلند - سئونگنام اف‌سی کره‌جنوبی