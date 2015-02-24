به گزارش خبرنگار مهر، حسین انتظامی، بعد از ظهر امروز در نشستی خبری با مدیران مسئول نشریات محلی، خبرنگاران و سرپرستان روزنامه ها و خبرگزاری های سراسری اظهار داشت: اینکه بیمه خبرنگار را دولت پرداخت کند، وابستگی خبرنگار به دولت است و این شیوه با توجه به اینکه رسانه ها و خبرنگاران ناظران دولت به شمار می روند، اصولی نیست.

وی تصریح کرد: روزنامه ها و خبرگزاری ها باید خود خبرنگارانشان را بیمه کنند و وزارت ارشاد، هزینه بیمه آنها را تقبل خواهد کرد.

انتظامی با بیان اینکه سایتها را مانند روزنامه های محلی و خبرگزاری ها را مانند روزنامه های سراسری می بینیم، عنوان کرد: خبرگزاری ها و روزنامه های سراسری باید حداقل ۲۵ نفر و حداکثر ۱۰۰ نفر و ۱۰۰ رابط خبری را بیمه کنند که در این صورت با ارائه اسناد واریز حق بیمه، مبلغ پرداختی آنها به بیمه، از سوی وزارت ارشاد در قالب یارانه پرداخت خواهد شد.

وی در مورد بیمه مدیران مسئول نیز خاطرنشان کرد: هیچ کجا به جز یزد و اصفهان در مورد بیمه مدیران مسئول نشنیده ام، اگر مدیر مسئول بگوید دولت یا جای دیگری او را بیمه کند، پس چه ادعای کارآفرینی می تواند داشته باشد.

معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت ارشاد با بیان اینکه روزنامه ای که ۲۵ نیرو نداشته باشد و نتواند آنها را ساماندهی کرده و برای آن هزینه کند، روزنامه نیست، گفت: بیشترین آمد و شدها در مشاغل مربوط به روزنامه نگاری است و علت آن این است که روزنامه نگار به رسانه خود احساس وابستگی نمی کند اما باید انگیزه در آنها ایجاد شود.

وی تصریح کرد: این ایجاد احساس وابستگی برای صاحبان امتیاز و مدیران مسئول هزینه دارد اما به طور قطع کاری ثمربخش خواهد بود.

انتظامی در مورد سیاستهای وزارت ارشاد در مورد نشریات نیز اظهار داشت: سیاست جدی وزارتخانه، ‌ حمایت از نشریات محلی است و در این زمینه نیز شعاری عمل نخواهیم کرد و از ورود رسانه های سراسری به خیمه گاه رسانه های محلی جلوگیری خواهد شد.