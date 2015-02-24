کمک ایران به تانزانیا در زمینه حملات سایبری

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران با ما که مه ام با آوا وزیر ارتباطات، علوم و فناوری اطلاعات کشور تانزانیا که برای شرکت در اجلاس غیرمتعهدها به تهران سفر کرده است دیدار کرد.

در این دیدار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران با اشاره به روابط دوستانه با تانزانیا در حوزه های مختلف گفت: امروز سیاست دولت تدبیر و امید بسط و گسترش روابط با همه کشورهای دنیا و به خصوص کشورهای عضو اجلاس غیرمتعهدها است و در این زمینه تانزانیا می تواند بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

واعظی با اعلام آمادگی ایران برای اجرای طرحها و پروژه های ارتباطی و فناوری اطلاعات تانزانیا گفت: امروز بخش خصوصی ما توانایی صدور ایده ها و اجرای طرحها و پروژه های مختلف حوزه ارتباطی و مخابراتی را در سایر کشورهای دنیا دارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با توصیف شرایط ایران در موضوع جنگهای سایبری گفت: امروز جمهوری اسلامی ایران توانایی زیادی در حوزه سایبری پیدا کرد و در این زمینه می تواند به درخواست کشور تانزانیا برای تقویت حوزه سایبری کمک کند.

واعظی با اشاره به شروع پروژه سراسری شدن نسل سوم و چهارم اینترنت همراه در کشور گفت: دو کشور می توانند در این زمینه از تجربیان مشترک یکدیگر استفاده کنند.

وی بر گسترش روابط دو کشور در بخش پست ، پست بانک ، مخابرات ،IT ، فضایی و محصولات ICT تاکید کرد و گفت: امیدواریم بتوانیم پس از این دیدار همکاریهای دو جانبه را بین دو کشور گسترش دهیم.

وزیر ارتباطات ایران با بیان اینکه در ایران در زمینه شبکه ملی اطلاعات کارهای بزرگی انجام شده افزود: اینترنت و فناوریهای ارتباطی در کنار مزایا و بهره گیریهای اجتماعی، همواره به عنوان پدیده ای نوظهور، با انواع و اقسام جرایم مواجه بوده است که در این زمینه با همفکری و برخورداری از تجربیات مشترک، نسبت به پایش و امنیت شبکه اقدام شود.

واعظی بر اهمیت رگولاتوری، صدور پروانه، نظارت بر اپراتورها، مدیریت و کنترل فرکانسها تأکید کرد و افزود: ایران در این زمینه تجربیات خوبی را داراست. همچنین در ایران، در زمینه تلفیق IT و پست و همچنین ارائه خدمات جدید، تلاشهای بسیاری انجام شده و این موضوع زمینه مشترکی برای همکاری بین دو کشور است. در زمینه فعالیت های فضایی، ماهواره و سنجش از راه دور و همچنین تحقیقات آمادگی داریم با تانزانیا همکاریهای مشترک داشته باشیم.

ما که مه ام با آوا وزیر ارتباطات، علوم و فناوری تانزانیا نیز گفت: قطعا اگر حمایت های جمهوری اسلامی ایران نبود کشور تانزانیا به این جایگاه کنونی رشد و توسعه نرسیده بود.

وزیر ارتباطات، علوم و فناوری تانزانیا با توصیف شرایط ارتباطی و مخابراتی کشور تانزانیا گفت: علاقه مندیم از توانایی بالای بخش خصوصی ایران در زمینه IT با ICT برای تکمیل و اجرای پروژه های مختلف این حوزه استفاده کند.

وی با بیان اینکه بخش عمده ای از تبادلات بانکی و تجاری تانزاینا از طریق اینترنت تلفن همراه انجام می شود گفت: حملات سایبری در این حوزه بسیار زیاد است و ما نیز نتوانسیتم به درجه بالایی از رشد و توانایی در این زمینه برسیم که امیدواریم از پتانسیل و ظرفیت بالایی ایران در این زمینه استفاده کنیم.

در پایان دو طرف بر همکاریهای مختلف در همه زمینه های ارتباطی و مخابراتی و امضای تفاهم نامه های گسترش روابط همه جانبه تاکید کردند.