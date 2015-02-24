قاتل فراری به دام پلیس فارس افتاد/ دستگیری ۳ قاچاقچی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی پلیس فارس، با تلاش ماموران فرماندهی انتظامی شهرستان شیراز فردی كه به اتهام قتل دو نفر مدت ۷ سال متواری بود دستگیر شد.

سرهنگ بهادر اسماعیلی در تشریح این خبر گفت: شكایات متعددی مبنی بر اینكه فردی با طرح دوستی و اغفال افراد اقدام به سرقت اموال آنان می كرد به یكی از پاسگاه های انتظامی جنوب شهرستان شیراز ارجاع شد.

وی گفت: شگرد متهم به گونه ای بوده كه با انتخاب افراد خاص و برقراری دوستی با آنان به منزل و محل كار شكات رفت و آمد برقرار و در فرصت مناسب تلفن همراه، طلا، پول نقد و اشیاء با ارزش را به سرقت می برد.

سرهنگ اسماعیلی افزود: با توجه به مجهول المكان بودن متهم، شناسایی و دستگیری وی در دستور كار پلیس قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان شیراز تصریح كرد:در ادامه تحقیقات ماموران مطلع شدند یكی از شكات متهم را مشاهده و بین آنها درگیری به وجود آمده است كه بلافاصله ماموران در محل حاضر و متهم را كه با استفاده از سلاح كمری اقدام به تیراندازی هوایی كرده و قصد فرار داشت دستگیر و در بازرسی از خودرو وی تعداد دو قبضه سلاح كمری و مقادیر مواد مخدر كشف كردند.

وی گفت پس از انتقال متهم به مقرانتظامی با بررسی سوابق مشخص شد متهم دستگیر شده پس از قتل ۲ نفر اعضاء یك خانواده در هفت سال قبل متواری و تحت تعقیب بوده است. تحقیقات در خصوص اتهامات متهم ادامه دارد.

دستگیری دو اخاذ در سروستان

فرمانده انتظامی شهرستان سروستان استان فارس از دستگیری دو نفر اخاذ خبر داد كه در پوشش مامور اقدام به اخاذی از یك شهروند كرده بودند.

سرهنگ بهزاد دهقانی در تشریح این خبر گفت: ماموران انتظامی شهرستان سروستان استان فارس از طریق مركز فوریت های پلیسی ۱۱۰ از یك فقره سرقت تحت پوشش مامور مطلع و برای بررسی موضوع به محل وقوع جرم عزیمت كردند.

وی ادامه داد: پس از بررسی موضوع مشخص شد فردی با یك دستگاه پیكان بدلیل نقص فنی در كنار جاده كمربندی شهرستان سروستان ایستاده بوده كه سه نفر از یك خودرو پیاده و پس از مراجعه به وی خود را مامور معرفی و اقدام به اخاذی مبالغی وجه نقد و وسایل دورن خودرو این شهروند كرده و سپس از محل متواری می شوند.

فرمانده انتظامی شهرستان سروستان اظهار كرد: با توجه به اهمیت موضوع شناسایی و دستگیری اخاذان مامورنما در دستور كار پلیس شهرستان قرار گرفت و با انجام اقدامات اطلاعاتی دو نفر از آنها شناسایی و دستگیر شدند.

سرهنگ دهقانی با بیان اینكه از این افراد یك رشته دستبند كشف شده گفت: با تلاش ماموران همدست دیگر این دو اخاذ نیز دستگیر و تحقیقات از آنها جهت كشف سرقت های احتمالی دیگر، آغاز شده است.

دستگیری سه قاچاقچی مواد مخدر صنعتی در شیراز

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر استان فارس از دستگیری سه قاچاقچی موادمخدر صنعتی در شیراز و كشف بیش از ۷ كیلوگرم مواد و ۴ قبضه سلاح جنگی از آنها خبر داد.

سرهنگ جعفر تولایی با اعلام این خبر گفت: ماموران پلیس موادمخدر استان فارس در راستای مبارزه با خرده فروشان موادمخدر دو قاچاقچی را كه در شیراز اقدام به تهیه و توزیع موادمخدر صنعتی می كردند، شناسایی و دستگیری آنها را در دستور كار خود قرار دادند.

وی ادامه داد: با انجام اقدامات اطلاعاتی از منزل یكی از این افراد واقع در یكی از شهرك های شمال غربی شیراز بازرسی، در نتیجه مقدار ۲ كیلوگرم شیشه، ۲ كیلوگرم هروئین و ۴ قبضه سلاح جنگی كلاش كشف و متهم نیز دستگیر شد.

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر استان فارس اضافه كرد: از این قاچاقچی ۳ تیغه خشاب، ‌ تعداد ۸۰ تیر فشنگ جنگی، یك عدد كلاه گیس، یك عدد كلاه كشی، ۵ دستگاه گوشی تلفن همراه، یك عدد پایپ استعمال موادمخدر، مقادیری مشروبات الكلی، یك تیغه كارد و مبلغ ۱۱۲ میلیون و ۹۵۰ هزار ریال وجه نقد حاصل از فروش موادمخدر كشف و یك دستگاه خودرو پژو پارس متعلق به وی نیز توقیف شده است.

سرهنگ تولایی بیان كرد: در عملیات دیگری ماموران موفق شدند از یك خرده فروش موادمخدر در یكی از محله های مركزی شهر شیراز مقدار ۱۶۵ گرم شیشه كشف و این خرده فروش را نیز دستگیر كنند.

وی در ادامه از كشف سه كیلوگرم شیشه از مسافر یك دستگاه اتوبوس در ورودی شهر شیراز خبر داد و گفت: ماموران با انجام اقدامات اطلاعاتی فردی را كه قصد داشت در پوشش مسافر اتوبوس مقادیری موادمخدر صنعتی را وارد شیراز كند شناسایی و ضمن متوقف كردن اتوبوس در ورودی شهر شیراز از سمت دروازه قرآن، وی را دستگیر و در بازرسی از وی مقدار ۳ كیلوگرم هروئین كشف كردند.