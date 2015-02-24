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۵ اسفند ۱۳۹۳، ۱۵:۴۸

هفته نخست لیگ قهرمانان آسیا؛

تساوی پاختاکور و نفت ایران در نیمه نخست

تساوی پاختاکور و نفت ایران در نیمه نخست

دیدار تیم‌های پاختاکور ازبکستان و نفت ایران در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا در پایان نیمه نخست با تساوی خاتمه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های پاختاکور ازبکستان و نفت ایران از ساعت 15 امروز سه‌شنبه در چارچوب هفته نخست مرحله گروهی رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا به مصاف یکدیگر رفتند که در پایان نیمه نخست به تساوی بدون گل رضایت دادند.

در این بازی که از گروه B برگزار شد تیم نفت بازی خوبی را نسبت به میزبان خود ارایه کرد و توانست چندین موقعیت را نیز ایجاد کند اما با وجود برتری نسبت به پاختاکور نتوانست گلزنی کند تا این نیمه با تساوی بدون گل خاتمه یابد.

مهمترین موقعیت تیم نفت در دقیقه 45 توسط قربانی هدر رفت. این بازیکن موقعیت تک به تک را برابر دروازه‌بان حریف از دست داد.

کد مطلب 2505804

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