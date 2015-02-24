تساوی پاختاکور و نفت ایران در نیمه نخست

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های پاختاکور ازبکستان و نفت ایران از ساعت 15 امروز سه‌شنبه در چارچوب هفته نخست مرحله گروهی رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا به مصاف یکدیگر رفتند که در پایان نیمه نخست به تساوی بدون گل رضایت دادند.

در این بازی که از گروه B برگزار شد تیم نفت بازی خوبی را نسبت به میزبان خود ارایه کرد و توانست چندین موقعیت را نیز ایجاد کند اما با وجود برتری نسبت به پاختاکور نتوانست گلزنی کند تا این نیمه با تساوی بدون گل خاتمه یابد.

مهمترین موقعیت تیم نفت در دقیقه 45 توسط قربانی هدر رفت. این بازیکن موقعیت تک به تک را برابر دروازه‌بان حریف از دست داد.