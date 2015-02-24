خیرین مدرسه ساز مایه افتخار فارس هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد احمدی ظهر سه شنبه در مراسم کلنگ زنی مدرسه خیرساز معارف هفت، گفت: خیرین مایه افتخار فارس و کشور هستند که خوشبختانه در استان شاهد فعالیت های گسترده این افراد هستیم.

وی تصریح کرد: خیرین استان فارس در بخش های مختلف فعالیت های گسترده ای دارند که وظیفه ما حمایت و رفع مشکلات آنها است.

استاندار فارس افزود: کار خیر هر اندازه که بزرگ باشد مایه افتخار و به طور حتم ثواب آن نیز بیشتر خواهد بود به خصوص اینکه این کار خیر مشکلات گروهی از جامعه را بر طرف کند.

احمدی با اشاره به اینکه وظیفه ما به عنوان دولت حمایت و حضور در کنار خیرین است، گفت: با تمام مشکلات و گرفتاری های کاری در این مراسم حضور پیدا کرده ام زیرا باید از کسیکه کار خیر می کند تشکر کنیم.

وی یادآور شد: "معارف" خیری بزرگ است که امروز ساخت هفتمین مدرسه را آغاز خواهد کرد.

استاندار فارس با بیان اینکه خیرین باعث پیشرفت و توسعه استان فارس هستند تاکید کرد: در بسیاری از مواقع دولت نمی تواند تمامی نگاه خود را به توسعه یک نقطه بگذارد که در این زمان حضور خیرین بسیار تاثیر گذار است.

احمدی افزود: تمامی دستگاه ها باید همکاری لازم را با خیرین داشته باشند تا این افراد بدون کمترین مشکلی به کار خود بپردازند.