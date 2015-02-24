تلاش برای بازگشایی جاده دهبکری – دارزین ادامه دارد

محمد ساردویی در گفتگو با مهر اظهارداشت: بارش برف سنگین در برخی از مناطق تحت مدیریت راه و شهرسازی جنوب کرمان طی سه روز گذشته موجب برف گرفتگی شدید جاده ها شده است.

وی افزود: بیشترین برف در جاده کرمان – راین، جیرفت – بافت و منطقه دهبکری باریده است که با وجود بارندگی شدید برف و کاهش شدید دما این محورها با تلاش مستمر راهداران و استقرار اکیپهای امدادی باز بوده و بسته نشده است.

ساردویی افزود: بارشهای سنگین برف به خصوص در سربیژن موجب شده ارتفاع برف به ۴۰ سانتیمتر نیز برسد و موجب برف گرفتگی جاده ها شود.

وی از بسته شدن جاده دهبکری به دارزین خبر داد و افزود: تلاشهای اکیپهای مستقر در این محور برای بازگشایی این جاده در حال انجام است و به زودی بازگشایی خواهد شد.

وی از رانندگان خواست در صورت ضرورت مسافرت از محورهای برفگیر، حتما زنجیر چرخ به همراه داشته باشند.

وی از آماده باش کامل اکیپ های راهداری در مناطق برفگیر و ارتفاعات راه های جنوب استان کرمان خبر داد.