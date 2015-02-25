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۶ اسفند ۱۳۹۳، ۸:۱۳

رضایی:

تیم ووشو ملایر به لیگ برتر کشور صعود کرد

تیم ووشو ملایر به لیگ برتر کشور صعود کرد

همدان- مدیر اداره ورزش و جوانان ملایر گفت: تیم ووشو شهرستان ملایر با کسب نایب قهرمانی در لیگ دسته یک، موفق به صعود به لیگ برتر باشگاه های کشور شد.

مهدی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نایب قهرمانی تیم ووشو ملایر در لیگ دسته اول اظهار داشت: مسابقات لیگ دسته یک باشگاه های کشور با شرکت تیم های ملایر، قزوین، خوزستان، اردبیل، ملارد، لرستان و البرز بصورت متمرکز در آکادمی ووشو تهران برگزار شد.

وی افزود: تیم ملایر با غلبه بر تیمهای البرز، لرستان، قزوین، ملارد و خوزستان و قبول شکست مقابل تیم اردبیل و  با کسب ۲۷ امتیاز بعد از اردبیل ۳۰ امتیازی جواز حضور در لیگ برتر را دریافت کرد.

مدیر اداره ورزش و جوانان ملایر با بیان اینکه تیم ملایر با ۱۸ ساندا کار و پنج تالو کار در این مسابقات حضور داشت، گفت: شهرستان ملایر در رشته ووشو حرف های زیادی برای گفتن دارد و از لحاظ امکانات و زیرساخت، هیئت ووشو ملایر دارای خانه اختصاصی است.

رضایی عنوان کرد: ووشو ملایر در جایگاه خوبی قرار دارد و بیش از ۲۵۰ نفر در این رشته فعالیت می کنند.

وی با اشاره به حضور موفق تیم های ملایری در مسابقات کشوری بیان کرد: ۱۴ تیم ملایری در حال حاضر در لیگ های مختلف کشوری فعالیت دارند.

رئیس اداره ورزش و جوانان ملایر افزود: همچنین ۳۰ تیم ملایری نیز در لیگ های استانی فعالیت دارند.

رضایی با بیان اینکه ورزشکاران ملایری در تمام سطوح مدال آور هستند، عنوان کرد: کسب ۲۰۱ مدال کشوری و ۳۱۱ مدال استانی از جمله مدال آوری های ورزشکاران ملایری بوده که باعث افتخار ورش ملایر هستند.

 

کد مطلب 2505811

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