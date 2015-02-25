تیم ووشو ملایر به لیگ برتر کشور صعود کرد

مهدی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نایب قهرمانی تیم ووشو ملایر در لیگ دسته اول اظهار داشت: مسابقات لیگ دسته یک باشگاه های کشور با شرکت تیم های ملایر، قزوین، خوزستان، اردبیل، ملارد، لرستان و البرز بصورت متمرکز در آکادمی ووشو تهران برگزار شد.

وی افزود: تیم ملایر با غلبه بر تیمهای البرز، لرستان، قزوین، ملارد و خوزستان و قبول شکست مقابل تیم اردبیل و با کسب ۲۷ امتیاز بعد از اردبیل ۳۰ امتیازی جواز حضور در لیگ برتر را دریافت کرد.

مدیر اداره ورزش و جوانان ملایر با بیان اینکه تیم ملایر با ۱۸ ساندا کار و پنج تالو کار در این مسابقات حضور داشت، گفت: شهرستان ملایر در رشته ووشو حرف های زیادی برای گفتن دارد و از لحاظ امکانات و زیرساخت، هیئت ووشو ملایر دارای خانه اختصاصی است.

رضایی عنوان کرد: ووشو ملایر در جایگاه خوبی قرار دارد و بیش از ۲۵۰ نفر در این رشته فعالیت می کنند.

وی با اشاره به حضور موفق تیم های ملایری در مسابقات کشوری بیان کرد: ۱۴ تیم ملایری در حال حاضر در لیگ های مختلف کشوری فعالیت دارند.

رئیس اداره ورزش و جوانان ملایر افزود: همچنین ۳۰ تیم ملایری نیز در لیگ های استانی فعالیت دارند.

رضایی با بیان اینکه ورزشکاران ملایری در تمام سطوح مدال آور هستند، عنوان کرد: کسب ۲۰۱ مدال کشوری و ۳۱۱ مدال استانی از جمله مدال آوری های ورزشکاران ملایری بوده که باعث افتخار ورش ملایر هستند.