پيش فروش بليت ناوگان حمل ونقل مسافربری آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حمل و نقل و پایانه های استان چهارمحال و بختیاری، فریبرز کرمی گفت: پيش فروش بليت هاي نوروزي در محل دفاتر مركزي شركتهاي حمل ونقل مسافربري وهمچنين دفاتر فروش بليت در سطح شهر با نظارت اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان انجام مي شود.

وي افزود: به منظور تسهيل در امر تهيه بليت، شهروندان مي توانند از طريق مراجعه به مراكز اشاره شده ويا از طريق سامانه فروش اينترنتي به آدرس WWW.PAYANEH.IR بليت هاي مورد نياز خود را تهيه کنند.

مديركل حمل ونقل وپايانه هاي استان بیان کرد: به منظور تامين آرامش ورفاه مسافرين تمهيدات لازم برای افزايش ايمني وارتقاي سطح خدمات به آنان مورد اقدام قراردارد.

وی برقراري محدوديت در جابجائي محمولات ترافيكی، تداوم فعاليت مراكز معاينه فني، اعمال نظارت مضاعف و كنترل ساعت مدت كار مجاز رانندگان، نظارت بر فعاليت مديران فنی شركتهای حمل ونقل، پيش بيني وسايل نقليه رزرو درشركتهاي مسافربري براي جايگزيني وسايل نقليه معيوب و درراه مانده در طول مسير، اعمال مديريت سرعت در طول راهها با استفاده از دروبين هاي سيار وثابت واطلاع رساني هاي لازم را ازجمله تصميم هاي اتخاذ شده در حوزه ارتقاي سطح خدمات دهي و امنيت سفرهاي بين شهري برشمرد.