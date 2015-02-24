درستکاری مهندسان از اصول مهم/ اخلاق مهندسی از اسلام فرا گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن مجتهد شبستری سه شنبه در همایش روز مهندس، گسترش دانش در رشتههای مختلف را موجب افزایش مسئولیت مهندسان دانسته و افزود: در دو دهه اخیر در جوامع متمدن مسائل مختلفی در زمینه اخلاق مهندسی تدوین شده است که اگر پشتوانه این دستورالعملها، اخلاق و اعتقادات قلبی باشد، ضمانت اجرایی خواهد داشت.
وی ادامه داد: اگر خدا را ناظر بر اعمال و رفتار خود بدانیم در زمینه رفتار کاری هم متعهد و دلسوز خواهیم بود و اگر مهندس و یا پزشکی متعهد باشد در کار خود خیانت نخواهد کرد.
آیت الله مجتهد شبستری افزود: بر اساس آیات قرآنی هر کار نیک و بد نتیجهاش به صاحبش باز می گردد و علاوه بر جامعه، خود افراد نیز نتیجه کارهای خود را خواهد دید.
وی با تاکید بر رعیت درستکاری در مهندسی گفت: اشتباه و خیانت در یک پروژه مهندسی تبعات و زیانهای اجتماعی را به همراه دارد و در کنار آن امانت و درستکاری متخصصان و مهندسان نیز دارای اهمیت است.
نماینده ولی فقیه در استان با بیان اینکه مهندس متعهد باید منافع اجتماعی را مقدم بر منافع شخصی بداند، گفت: ایثار در مقام عمل و انجام تعهدات ضروری بوده و باید توجه داشت که عمل به فرامین رهبری، رسالت مهندسان متعهد است.
آیت الله مجتهد شبستری تحقق اقتصاد مقاومتی را از رسالتهای جامعه مهندسی دانست و گفت: اقتصاد مقاومتی همانگونه که رهبری فرمودند با لفظ و گفتار حل نمیشود و صحبت در مقام لفظ چارهساز نیست.
وی ادامه داد: با آییننامههای مهندسی جهانی و بینالمللی مسئله حل نمیشود و باید اخلاق مهندسی را از اسلام فرا گرفت و اخلاق مهندسی متعهدانه را در دستور کار قرار داد.
در پایان مراسم نیز عقد زوج جوان و مهندس توسط حضرت آیت الله مجتهد شبستری قرائت گردیده و از خانواده معظم و معزز شهدا تقدیر گردید.
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