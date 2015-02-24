ارتباط اسکوچیچ با بازیکنان فولاد امتیاز است/ دعوت از مردم اهواز

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه فولاد خوزستان، سیف الله دهکردی در آستانه دیدار تیم‌های فولاد ایران و السد قطر در چارچوب رقابت های گروه C لیگ قهرمانان آسیا، ضمن بیان فوق اظهار داشت: باشگاه فولاد خوزستان در این دوره از این رقابت ها سعی دارد ضمن رفع برخی کاستی‌ها که در دور گذشته میزبانی شاهد آن بودیم از نظر نتیجه گیری و توانایی‌های تیمی نیز به یک سطح بالاتر دست یافته تا بازهم از مرحله گروهی فراتر رفته و از حیثیت فوتبال ایران دفاع کند.

مدیرعامل باشگاه فولاد خوزستان ادامه داد: در حال حاضر شرایط بازیکنان تیم بسیار خوب است. علیرغم برخی مسائل آنها توانستند مانع از افت قدرت فولاد در لیگ برتر شوند و امیدوارم که با روحیه بالا و صمیمیتی که در بین اعضای کادر فنی و بازیکنان تیم وجود دارد، در مسابقات آسیایی نیز شاهد درخشش بازیکنان فولاد خوزستان باشیم.

دهکردی همچنین به افزایش تجربه و توانایی‌های بازیکنان فولاد اشاره کرد و افزود: تمامی بازیکنان فولاد نسبت به اهمیت بازی های پیشرو چه در لیگ قهرمانان و چه در لیگ برتر آگاه هستند و با تجربه گرانبهایی که از 21 هفته گذشته مسابقات کسب کرده اند به هماهنگی بسیار خوبی رسیده اند. این در حالی است که بسیاری از بازیکنان ما در لیگ قهرمانان نیز باتجربه شده و می توانند بخوبی به ارائه فوتبال در این سطح از مسابقات بپردازند.



مدیرعامل باشگاه فولاد در ادامه نقش کادر فنی در کسب این موفقیت‌ها را پررنگ دانست و افزود: یکی از مسائل زیبایی که در تیم بزرگسالان فولاد مشاهده کرده ام ارتباط بسیار خوب و منطقی بازیکنان و کادر فنی است، این موضوع نشان دهنده فعالیت‌های بسیار خوب اعضای کادر فنی بخصوص کادر مربیگری تیم است و می‌تواند یک امتیاز دیگر برای تیم فولاد باشد.

دهکردی همچنین ضمن دعوت از خوزستانی‌ها برای حضور در استادیوم غدیر اهواز اظهار کرد: فولاد در فصل گذشته بهترین هواداران را در میان تیم‌های منطقه داشت و عنوان پرتماشاگرترین تیم مرحله گروهی غرب آسیا را از آن خود کرد، در این دوره مسابقات نیز از هواداران فوتبال خوزستان تقاضا داریم برای دفاع از نماینده کشورمان حمایت‌هایشان را ادامه داده تا با نمایش فرهنگ ارزشمند ایرانی یکبار دیگر شاهد میزبانی خوب و انشالله پیروزی های شیرین فولادمردان باشیم.

تیم فولاد خوزستان ایران فردا چهارشنبه در اولین دیدار خود در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه غدیر اهواز به مصاف تیم السد قطر می‌رود.