به گزارش خبرگزاری مهر، برای بهبود برگزاری بخش صحنه‌ای جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران تاکنون تفاهم‌نامه‌هایی با سالن‌های استاد انتظامی خانه هنرمندان ایران، تالار هنر، خانه نمایش اداره تئاتر، پلاتو مرکزی، پلاتو عروسکی دانشکده سینما تئاتر و استاد سمندریان، استاد صمیمی مفخم، استاد ناظرزاده کرمانی دانشگاه تهران، استاد اکبر رادی دانشگاه سوره و استاد پرویز فنی‌زاده منشور هنر منعقد شده است.

مسعود حکیمی‌نژاد معاون پشتیبانی هجدهمین جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران با ذکر این مطلب افزود: توافقات اولیه با سالن گلستان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خانه‌ کوچک نمایش دانشگاه هنر و معماری، تماشاخانه ایرانشهر، مجموعه تئاتر شهر پلاتوها برای برگزاری کارگاه‌های بین‌الملل، سالن اصلی مجموعه تئاتر برگزاری مراسم اختتامیه، تالار حافظ مجموعه‌ بنیاد رودکی و سالن‌های اصلی و کوچک تالار مولوی به شرط اتمام بازسازی تا زمان برگزاری جشنواره صورت گرفته است.

وی همچنین متذکر شد: مذاکراتی با فرهنگسراهای ارسباران و نیاوران صورت گرفته که در صورت توافق متعاقبا اعلام خواهد شد.

هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئا‌تر دانشگاهی ایران به دبیری امیر مرسلی، ۲۶ اردبیهشت ماه 1394 برگزار می‌شود.