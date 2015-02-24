درآمد ۵۰۰ میلیون دلاری ایران از صادرات کاشی و سرامیک

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی شیرآلی در نشست بررسی وضعیت صنعت کاشی و سرامیک ایران و حضور در بازارهای جهانی گفت: هم اکنون درآمد ارزی ایران از محل صادرات کاشی و سرامیک ۵۰۰ میلیون دلار است که این درآمد جایگاه پنجم دنیا را به ایران داده است به نحوی که عمده تولیدات ایران به ۵۱ کشور دنیا از جمله عراق، ایتالیا، اسپانیا، ترکیه، روسیه و چین صادر می شود.

عضو انجمن کاشی و سرامیک افزود: جایگاه ایران از نظر رشد کمی و کیفی در دنیا اول است و خوشبختانه با ورود تکنولوژی‌های به روز تولید به کشور هم اکنون محصولات ایرانی توان رقابت با محصولات سرآمد دنیا در این صنعت را دارد.

شیرآلی تصریح کرد: میزان تولید جهانی کاشی و سرامیک بیش از ۱۱ میلیارد متر مربع است که در طول دهه گذشته بیش از ۲۸۰ میلیون متر مربع در ایران تولید شده است.

وی، نبود زیرساخت های لازم برای حمل و نقل در حوزه صادرات و عدم توجه به طراحی و زیبایی محصول در تولیدات را مهمترین مشکل صنعت کاشی و سرامیک عنوان و خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود ۱۳۰ واحد صنفی با ظرفیت تقریبی ۷۰۰ میلیون متر مربع فعالیت می کند.

شیرآلی با اشاره به تولید ۳۰ میلیون متر مربعی این شرکت، گفت: امیدوارم تا پایان سال ۹۴ رهبری بازار کاشی و سرامیک را به عهده بگیریم و تا سال ۲۰۱۶ به برترین تولیدکننده منطقه خاورمیانه تبدیل شویم.

وی با اشاره به برنامه های آتی در زمینه صادرات، اظهارداشت: هدف اصلی ما ورود به بازارهای بزرگ جهانی است که هم اکنون با ایجاد ۱۰ هزار نفر اشتغال به دنبال افزایش ظرفیت تولید به ۲۰ میلیون متر مربع و اشتغال‌زایی ۱۰ هزار نفر دیگر به صورت مستقیم هستیم.

شیرآلی اظهار داشت: با اجرای طرح توسعه قادر به تولید 30 میلیون متر مربع کاشی با کیفیت درجه یک در سال خواهیم بود و این در شرایطی است که ظرفیت تولید در نظر گرفته شده برای هر یک از سه گروه محصولات لعاب دار، بدون لعاب و کاشی دیواری لعاب دار دوبار پخت به میزان 10 میلیون متر مربع در سال است.

مدیرعامل شرکت آپادانا با اشاره به ضعف وابستگی اقتصاد کشور به نفت، گفت: خام فروشی، بی ارزش ترین و غیراقتصادی ترین کار ممکن است که باید کنار گذاشته شود.