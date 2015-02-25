۵۷ هزار خانوار گلستانی تحت پوشش کمیته امداد هستند

ابراهیم باغبانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: ۱۱۰ هزار نفر در استان تحت پوشش کمیته امداد هستند که ۲۸ هزار خانوار از این تعداد به علت فوت سرپرست تحت پوشش کمیته امداد قرار گرفته اند، که این تعداد نسبت به ۱۰ ماه گذشته هشت دهم درصد افزایش داشته است.

باغبانی درادامه با بیان این که دررابطه با طلاق خانوار های تحت پوشش کمیته نگران هستیم، گفت: در امر ازدواج هم طی ۱۰ ماه امسال ۱۶ میلیارد ریال کمک هزینه خرید جهیزیه به خانوارها صورت گرفته است.

رشد ۱۶ درصدی طلاق در خانوارهای تحت پوشش امداد

وی افزود: درحال حاضر ۵ هزار و ۵۴۰ خانوار طلاق تحت پوشش کمیته امداد استان هستند که درصد خانوارهای طلاق تحت پوشش نیز نسبت به ۱۰ ماه گذشته، ۱۶ و چهار دهم درصد رشد داشته است.

وی تصریح کرد: خانواده های مشمول بیمه های تامین اجتماعی ما شش هزار و ۲۵۷ نفر هستند که بخشی از این افراد تحت پوشش بیمه، زنان سرپرست خانوار و مجریان طرح های خود اشتغالی هستند.

مدیر کل کمیته امداد استان در ادامه بیان کرد: از محل تسهیلات بانکی تا کنون برای هزار و ۸۷۰ نفرطرح اجرا کردیم که متاسفانه برخی بانک ها همکاری های لازم را ندارند و در سال گذشته حدود ۴۶ درصد تسهیلات قرض الحسنه که اختصاص به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد داشت جذب نشد.

یک چهارم تسهیلات اشتغالزایی مصوب بانک مرکزی، از طریق بانک ها پرداخت شد

وی افزود: منابعی که از طریق بانک مرکزی برای تسهیلات اشتغالزایی به ما ابلاغ شده ۵۹ میلیارد تومان بود ولی طی این مدت تنها ۱۱ میلیارد تومان از این اعتبار پرداخت شد.از منابع امداد و سیستم کاریابی نیز در حدود دو هزار و ۳۴۷ نفر برای مددجویان اشتغال ایجاد شد.

باغبانی در رابطه با برنامه های آموزشی در جهت ایجاد اشتغال مددجویان امداد گفت: شش هزار و ۸۰ برنامه آموزشی برای خانوارهای تحت پوشش اجرا کردیم که نسبت به سال گذشته رشد ۱۲۹ درصدی داشته است و هزینه اجرای این طرح ها نیز بالغ بر ۳۸۶ میلیون تومان بوده است.

وی با اشاره به این که در سال جاری حدود ۹ هزار و ۳۸۲ نفر از خانوارهای امداد خودکفا شده اند، گفت:خودکفا شدن این افراد به معنای تامین شدن حداقل حقوق مصوب تامین اجتماعی از محل اجرای طرح است.

مدیر کل کمیته امداد استان در ادامه تعداد ایتان تحت پوشش کمیته امداد استان را هفت هزار و ۶۴۷ نفر عنوان کرد و گفت: امسال در حدود ۴۶ میلیارد ریال کمک حامیان مالی به ایتام استان صورت گرفت.

وی با بیان اینکه در استان هفت هزار و ۸۳۱ دانش آموز و هزار و ۸۸ دانشجو تحت پوشش کمیته امداد هستند، گفت: امسال همکاران مشاور کمیته امداد در ۱۰۰ روستای استان کلاس ها و کارگاه های آموزشی پیشگیری از طلاق و آموزش خانوارها را به عهده داشتند که گامی موثر بود.

این مدیر استان در ادامه با بیان این که در جشن نیکوکاری سال ۹۱ مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان برای استان از طریق کمک های مردمی جمع آوری شد، گفت: در جشن نیکوکاری سال ۹۲ این رقم معادل ۱۱ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد و سرجمع درآمدهای استان از ۳۰ میلیارد به ۵۲ میلیارد افزایش داشته است.

رسیدگی به فقرا از اصیل ترین وظایف نظام است

وی با اشاره به تشکیل کمیته امداد گفت: این نهاد با خود انقلاب شکل گرفته و این اقدام امام راحل حاوی این پیام است که رسیدگی به فقرا ضرورت دارد و جزو اصیل ترین و اولویت دارترین وظایف نظام است.

باغبانی تصریح کرد: ما همه مشکلات نیازمندان را حل نمی کنیم اما معتقد هستیم کمیته امداد د رفع مشکلات نیازمندان نقش موثری داشته است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) افزود: ایجاد بهداشت روانی برای خانوارهای نیازمند و تحت پوشش، ایجاد امید، کاهش آسیب های اجتماعی و حفظ و شان کرامت مردم نیازمند از جمله اقدامات و خدماتی است که این نهاد در نظآم مقدس جمهوری اسلامی به ثبت رسانده است.

وی افزود: کمیته امداد موجب گسترش فرهنگ خیرخواهی در جامعه شده است وتمام خدمات بلاعوضی که در بحث اشتغال ارائه می کند هدفمند ودر راستای خوداشتغالی است.