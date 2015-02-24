وزیر رفاه به مشکل بازنشستگان فولاد کشور پایان دهد

ه گزارش خبرگزاری مهر، کمال علیپور خنکداری در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه‌شنبه ۵ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی، در تذکر شفاهی خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جای تأسف است که بازنشستگان فولاد کشور در پایان سال ۲ ماه حقوق طلب دارند و هنوز عیدی و پاداش پایان سال خود را دریافت نکرده اند.

نماینده مردم قائمشهر و سوادکوه افزود: از وزیر رفاه می پرسم اگر خود شما و کارکنان‌تان ۲ ماه حقوق نمی‌گرفتید آیا استعفا می دادید چگونه برخورد می کردید قطعا به این رویه عمل نمی شد.

عضو کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر اینکه وزیر رفاه باید به این قائله پایان دهد گفت: لازم است رئیس جمهور در رابطه با تعیین تکلیف بازنشستگان صنعت فولاد کشور ورود کند.

وی با اشاره به طرح استیضاح وزیر رفاه تصریح کرد: بنده اولین نفری خواهم بود که این طرح را امضا می‌کنم و به آن رأی خواهم داد.

عضو کمیسیون عمران مجلس در تذکری به وزیر راه و شهرسازی نیز تأکید کرد: امیدواریم وعده‌ای که وزیر راه داده واعلام کرده تا پایان سال جاده سوادکوه به قائمشهر به بهره‌برداری می‌رسد عملیاتی شود