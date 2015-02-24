تعداد فرهنگسراهای تبریز کمتر از میزان نیازهای فرهنگی شهر است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد حمیدی سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران، اجرای برنامه های مختلف در عرصه هنر و فرهنگ را منوط به ارتقای سطح سخت افزاری این حوزه دانست و گفت: نیاز فرهنگی شهر تبریز با توجه به پیشینه تاریخی و فرهنگی خود فراتر از وضعیت موجود است و باید برای رسیدن به این مهم، بستر مناسب در این زمینه فراهم شود.

حمیدی با اذعان بر کم بودن تعداد فرهنگسراهای موجود در کلانشهر تبریز گفت: پاسخگویی به نیاز های فرهنگی و هنری تبریز نیازمند افزایش تعداد فرهنگسراها و خانه های سلامت می باشد و با توجه به افزایش مراجعین و تعداد ثبت نام کنندگان در فرهنگسراها، فضاهای موجوددر این اماکن، جوابگوی نیاز شهروندان نیست.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهردار تبریز ادامه داد: با تلاش های فرهنگی انجام گرفته در شهرداری اقدامات موثری در این زمینه صورت گرفته ولی برای نتیجه گرفتن نیاز است فعالیت های فرهنگی بیشتری در سطح شهر همگام با سایر دستگاه های مسئول انجام شود و بستر مناسب در این زمینه فراهم شود.

وی افزود: با توجه به کاستی های موجود معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تبریز عملکرد قابل قبولی در ارائه خدمات آموزشی به شهروندان را در کارنامه کاری خود دارد.

حمیدی، ارتقاء فرهنگ شهروندی و افزایش دانش و مهارت‌های شهروندی با تأکید بر انضباط و اخلاق اجتماعی را از راهبردهای معاونت فرهنگی واجتماعی نام برد و افزود: در برنامه‌های پیش‌بینی شده برای سال آتی آموزش شهروندی به عنوان مهم‌ترین رسالت معاونت فرهنگی و اجتماعی به صورت پررنگ‌ تر دیده شده است

وی با تأکید بر لزوم اثربخشی برنامه ها و فعالیت های فرهنگی اجتماعی به شاخص ها و محورهای اصلی فعالیت های فرهنگی اجتماعی شهرداری در سال آینده اشاره و تصریح کرد: ایجاد سرای محله، ایجاد بازار چه محلی وکارآفرینی و فعال سازی و تقویت زیرساخت های فرهنگی، هنری، اجتماعی و ورزشی با هدف پاسخگویی موثر به نیازها و مطالبات شهر و شهروندان در رأس برنامه های حوزه معاونت فرهنگی شهرداری قرار خواهد گرفت.