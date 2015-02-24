حامد عبداللهیان در گفتگو با خبرنگار مهر از استقبال طلاب برای ثبت نام بیمه‌های تکمیلی درمان و عمر خبر داد و اظهار کرد: این طرح شامل تمامی طلاب و روحانیون غیرشاغل که پرونده فعال دارند و خانواده‌های آنها و خانواده فوت شدگان می‌شود و تاکنون حدود 80 درصد از جامعه هدف ثبت نام کردند.

وی اضافه کرد: مرکز خدمات حوزه‌های علمیه در سال‌های گذشته به صورت هوشمند برای تمامی طلاب و خانواده‌های مورد هدف ثبت نام می‌کرد اما از آنجایی که برخی از طلاب خواهر تحت پوشش بیمه‌های تکمیلی درمان و عمر همسران خود می‌شوند، یا برخی جانبازان کارت طلایی دارند و مسائلی از این قبیل، مرکز خدمات حوزه‌های علمیه برای اولین بار اقدام به فراخوان ثبت‌نام بیمه‌های تکمیلی کرده است.

وی با اشاره به اطلاع رسانی گسترده‌ای که برای ثبت نام در این طرح شده است، مبلغ دریافتی برای بیمه‌های تکمیلی درمان و عمر طلاب را هر ماه هزار تومان اعلام کرد.

به گفته مدیرکل تامین اجتماعی مرکز خدمات حوزه‌های علمیه، عدم ثبت نام در اين طرح به منزله انصراف از دريافت خدمات بيمه تكميلی درمان و عمر خواهد بود.

عبداللهیان اضافه کرد: طلاب و روحانيونی كه تاكنون در طرح مشاركت در پرداخت حق بيمه تكميلی درمان و عمر ثبت نام نكرده‌اند تا امروز سه‌شنبه 5 اسفند مهلت دارند با مراجعه به سامانه سخا در اين طرح ثبت نام و سهم مشاركت را پرداخت کنند.

وی تعداد طلاب و خانواده‌های آنها که مشمول این طرح می‌شوند را حدود 420 هزار نفر اعلام کرد.