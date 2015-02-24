اتاق بازرگانی نقش مهمی در اقتصاد کشور دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی دیده روشن بعد از ظهر سه شنبه درجمع خبرنگاران، افزود: در حوزه اقتصادی تشکل ها همواره جایگاه خاصی دارند و در بعضی کشورها در کابینه، رئیس اتاق صاحب کرسی است و می توانند فضای مساعدی برای تعامل مناسب و سازمان یافته بین بنگاه های اقتصادی و حاکمیت به وجود آورد.

وی گفت: استفاده از تشکل ها به عنوان حلقه های واسط بین دولت و صاحبان کسب و کار آفرینان، به منظور تسهیل ارتباط درخواست ها و مطالبات و نیز امر نظارت و پیگیری از تجارب مثبت بشری در جوامع مختلف است.

این عضو اتاق بازرگانی با بیان اینکه، تجربه نشان داده که اقتصادهای توسعه یافته بدون استفاده از سازماندهی فعالان اقتصادی در قالب تشکل های اقتصادی به منظور تعامل بهتر جامعه و حکومت موفق نبوده افزود: اهمیت نقش تشکل ها در ایران نیز در سالیان اخیر به وضوح درک شده و این موضوع را می توان در توجه جدی به بحث تشکل ها در قوانین مصوب چندین سال اخیر از جمله قانون برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی و قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار مشاهده کرد.

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی شیراز تاکید کرد: تشکیل تشکل های اقتصادی مزایای بیشماری دارد که از آن جمله می توان به ایجاد و تقویت روحیه همکاری و هماهنگی بین موسسات کوچک و متوسط، تامین نیازهای عمومی اعضا در زمینه های اعتبارات و تبلیغات و ... تجمیع اعضاء جهت هدایت امور و تسهیل مشکلات در مواجهه با بخش های مختلف را برای اعضای آن اشاره کرد.

وی با تاکید بر اینکه، بخش خصوصی در قالب تشکل ها به طور پیوسته متمرکز و متحد نیست افزود: همین امر موجب چندصدایی می شود، برای مثال تشکلی سخن از تعیین نرخ دلار به میزان دوهزار تومان می گوید و تشکلی دیگر نظری جز این دارد.

دیده روشن تصریح کرد: به تازگی شاهد ایجاد تشکل های نوساخته با حمایت های دولتی هستیم و دولت نیز آنچه را که در نظر دارد، اعمال خواهد کرد. در واقع با یک‌صدا شدن تشکل ها، می توان مطالبات و خواسته های بخش خصوصی را جامه عمل پوشاند.

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی شیراز با تاکید بر اهمیت فراوان بخش خصوصی در تصمیم گیری و مشارکت فعالانه در اتاق های بازرگانی، گفت: پارلمان بخش خصوصی را به موقعیتی رسانده که می توانند نقش بسیار فعالی در سطح اقتصادی و توسعه بازرگانی داشته باشد.

وی مهمترین رسالت اتاق بازرگانی استفاده حداکثری از امکانات و مزیت های نسبی موجود در استان ها و در کشور برای رشد و توسعه اقتصادی و کسب درآمدهای ارزی از محل صادرات محصولات تولید شده در داخل برشمرد و افزود: رسالت دوم اتاق بازرگانی این است که با برداشتن موانع و توانمند کردن ارتباطات بین المللی شرایط را برای بازرگانان که وظیفه خطیر بازاریابی محصولات داخلی در بازارهای خارج از ایران دارند را مهیا کرده و امکان توسعه تولید و گسترش کارآفرینی را با رشد صادرات کالا و خدمات ایرانی فراهم کند.

دیده روشن ادامه داد: اتاق بازرگانی با پشتوانه منابع کارشناسی توانمند و متعهد خود می کوشد طرحی نو در اندازد و به این مساله مهم و اساسی با تدبیر و دوراندیشی بپردازد.

وی تاکید کرد: اتاق بازرگانی به عنوان مادر همه تشکل ها می کوشد تا از طریق اصلاح فرآیند های حاکمیتی و قوانین و مقرارات و رویه ها و نهایتا هماهنگ کننده فرآیند تولید تا تجارت و روابط تولیدی بین همه بخش های اقتصادی باشد.

دیده روشن ضمن بیان اینکه، اتاق های بازرگانی مانع از پراکندگی آرا و افکار فعالان اقتصادی می شود تصریح کرد: اتاق بازرگانی با اتکا به تجربه نزدیک به یک قرن خود، زمینه رشد و اعتلای هرچه بیشتر اقتصاد ایران را مهیا خواهد کرد. لذا شایسته است دولتمردان نیز از این پتانسیل موجود به بهترین نحو ممکن استفاده کرده و با ایجاد تعامل پیوسته و مناسب با اتاق های بازرگانی و پرهیز از برخوردهای موسمی، زمینه رشد و بالندگی کشور را فراهم کنند.