جزئیات دیدار رئیس مجلس سنای پاکستان با بشار اسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه(سانا)، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در دیدار "نیر حسین بخاری" رئیس مجلس سنای پاکستان و هیئت همراهش که با حضور محمد جهاد اللحام رئیس مجلس سوریه انجام شد، موضوعات مورد اهتمام مشترک و در راس آنها موضوع تروریسم و ضرورت موضع اصولی در مبارزه با آن از سوی همه کشورها را مورد تاکید قرار داد.

در این دیدار همچنین ضرورت مسئولیت پذیری جامعه جهانی از طریق تشویق عمل جمعی مشترک برای غلبه بر این آفت که خطری برای همه محسوب می شود بدون اینکه حاکمیت کشورها و حق ملتها در تعیین سرنوشت خود نقض شود، و بدون دخالت خارجی مورد تاکید قرار گرفت.

بشار اسد در این دیدار، همکاری پارلمانی را میان کشورها مهم دانست و پارلمان ها را نمایندگان ملتها و در راستای تحقق منافع آنها دانست.

وی بر حمایت سوریه از تقویت فعالیت پارلمانی و اینکه مجمع مجالس آسیایی که نیر حسین بخاری ریاست آن را برعهده دارد به مجلس آسیایی قوی تبدیل شود که قادر به همکاری با پارلمان های دیگر باشد و بتواند راهکارهایی برای حل مشکلات منطقه و دنیا پیدا کند، تاکید کرد.

نیر حسین بخاری نیز ابراز اطمینان کرد که گام تشکیل مجالس آسیایی در همه زمینه های برای ملتهای قاره آسیا ثمر بخش باشد.

وی ابراز امیدواری کرد که ثبات و صلح به سوریه در اسرع وقت بازگردد.