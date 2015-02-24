به گزارش خبرنگار مهر، مهدی افراسیابی ظهر سه شنبه در نشست خبری با بیان اینکه شبکه ملی فرهنگ از سال ۸۹ در کشور کلید خورده است، اظهار کرد: تا کنون توسط این شبکه ۲۵۰ محصول تولید و عرضه شده است.

وی با اشاره به فعالیت ۳۶۰ خانه فرهنگ در سطح کشور بیان داشت: ۱۷۰ خانه فرهنگ کشور در سطح مساجد فعال است.

وی با بیان اینکه خانه‌های فرهنگ دیجیتال با هدف توسعه شبکه ملی سواد دیجیتال و استفاده مردم از فناوری و ارتباطات و تسهیل دسترسی به محصولات فرهنگی ایجاد شده است، گفت: تا کنون هزار نفر اشتغال در کشور ایجاد کرده ایم.

مدیر شبکه ملی فرهنگ با بیان اینکه اگر به فضای مجازی نپردازیم می تواند به عنوان یک تهدید برای کشور مطرح باشد، ادامه داد: توسعه شبکه عمومی فرهنگ، اشتغال و آموزش و شناسایی استعداد است.

وی با بیان اینکه در راستای ایجاد زمینه مناسب برای اقتصاد فرهنگی و تولید آثار در سطح کشور نشر دیجیتال را به زودی رونمایی خواهیم کرد، گفت:در این سرویس بستر مناسب ربای ناشرین، مولفین با حفظ حق و حقوق آنها فراهم می شود تا آثار آنان به محصولات الکترونیکی تبدیل شود.

وی عنوان کرد: مخاطبان می توانند با نصب نرم افزار مخصوص بر روی گوشی و رایانه خود کتابهای رایگان را دانلود کنند و این مهم تاثیر قابل توجهی بر محتوای فضای دیجیتال خواهد داشت.

افراسیابی با بیان اینکه آموزش مشاغل خانگی مرتبط با حوزه وزرات فرهنگ و ارشاد به شبکه ملی فرهنگ واگذار می شود؛ بیان کرد: برای آینده طرح کتاب الکترونیکی را هم رونمایی خواهیم کرد.

وی در ادامه با اشاره به افتتاح ۲۸ خانه فرهنگ دیجیتال در کشور بیان داشت:۱۴ مرکز دیگر در آستانه راه‌اندازی است.

مدیر شبکه ملی فرهنگ با بیان اینکه در خراسان جنوبی شش خانه فرهنگ دیجیتال در شهرستان‌های فردوس، طبس و قائن فعال است؛ بیان کرد: در خراسان جنوبی مجتمع استانی دیجیتال وجود ندارد که اگر مسئولان استان مکانی برای این مجتمع اختصاص دهند آمادگی تجهیز آن را داریم.

افراسیابی با اشاره به پیشنهاد استان برای طرح همیار مدرسه گفت: این نرم‌افزاری برای آموزش خانواده‌ها و فرزندان با هماهنگی آموزش و پرورش است.

وی با اشاره فراهم شدن امکان مشاوره it در بستر شبکه ملی فرهنگ گفت: مردم می توانند از طریق تماس با شماره ۹۰۷۰۷۲۹ از خدمات مشاوره ای در حوزه های رایانه ای، سخت افزار، نرم افزار، تلفن های هوشمند و... بهر مند شوند.