جرائم تاخیری شهروندان مشهد مشمول بخشودگی قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای شورای شهر اسلامی شهر مشهد روز سه شنبه در پنجاه و ششمین جلسه علنی و رسمی که در تالار شورا برگزار شد بخشودگی جرائم تاخیری شهروندان را به منظور تسریع در وصول حقوق شهرداری و مساعدت به شهروندان تصویب كردند.

در ماده واحده این مصوبه تصریح شده است تمامی مودیانی كه نسبت به پرداخت مبلغ چك یا اسناد برگشت یا تعویض شده تا پایان وقت اداری ۲۵ اسفند امسال اقدام كنند مورد بخشودگی تمامی جرائم تاخیر و تعدی می شوند.

همچنین در تبصره این مصوبه آمده است شهرداری مشهد موظف است برای آگاهی بیشتر شهروندان اطلاع رسانی مناسب را از طریق رسانه ها انجام دهد تا تمامی شهروندان از این تسهیلات استفاده کنند.

معاونت اداری و مالی شهرداری مشهد در ارتباط با اهمیت این مصوبه اظهار کرد: بخشودگی جرائم در سال های گذشته نیز انجام شده که شهروندان بر این اساس می توانند با پرداخت نقدی بدهی خود از پرداخت جرائم مربوط به تاخیر معاف می شوند.

ابوالفضل انتظاری افزود: البته به دلیل متفاوت بودن تاریخ های چک ها و بدهی های شهروندان نمی توان مبلغ دقیقی برای سقف طلب کاری شهرداری اعلام کرد.