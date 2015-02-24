۱۳۵ میلیارد تومان به اشتغال مدد جویان کمیته امداد اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در نشست خبری که ظهر امروز در تالار گفتمان اداره کل کمیته امداد امام خمینی(ره) برگزار شد علی اصغر حاجی نقی از جذب ۶۶ درصدی اعتبارات اشتغال برای مددجویان این کمیته خبر داد.

وی در این خصوص افزود: اعتبار اشتغال مددجویان استان خراسان رضوی در سال جاری ۱۳۵ میلیارد تومان است و از آذر ماه امسال تا به امروز مبلغ ۸۵ میلیارد تومان آن توسط بانک ها جذب شده است.

وی تصریح کرد: این مبالغ مطابق بند «د» تبصره ۱۷ قانون بودجه پرداخت می شود و اگر ۵۰ میلیارد باقی مانده نیز مطابق همین بند اختصاص یابد نسبت به جذب آن اقدام خواهیم کرد.

وی با اشاره به اهمیت ترویج و ارتقای فرهنگ کار و اشتغال ادامه داد: در حال حاضر پنج هزار و ۴۰۰ طرح فعال برای اشتغال داریم و برخلاف بسیاری دیگر از طرح های موجود در این زمینه هر ماه و حداکثر هر دو ماه کارشناسان ما از نزدیک محیط کار را بررسی کرده و در رفع موانع و مشکلات پیرامونی به وام گیرنده کمک می کنند.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) طرح اشتغالزایی این کمیته را طرحی موفق ارزیابی و اذعان کرد: طرح های اشتغال کمیته امداد از استعداد سنجی اولیه و آموزش تا وصول اقساط، یک نمونه و مدل موفق در زمینه اشتغال محسوب می شود زیرا می تواند بسیاری از ظرفیت های پراکنده داخل خانواده را تجمیع کرده و فرهنگ کار آسیب دیده در جامعه را ترمیم و سپس احیا کند.

۴ هزار پایگاه در جشن نیکوکاری فعالیت دارند

حاجی نقی همچنین با بیان اینکه در هفته نیکوکاری امسال تعداد ۴ هزار و ۲۱۷ پایگاه ایجاد و فعال می شود ادامه داد: این پایگاه ها شامل ۴۸۰ پایگاه در مساجد، ۷۱ پایگاه در اصناف، تعداد ۱۰۸ پایگاه در مصلاهای نمازجمعه، تعداد ۳۵ پایگاه در کارخانجات، ۱۴۱ پایگاه در ادارات، ۷۱ پایگاه در شوراها، ۸ پایگاه در خیریه‌ها، ۱۳۹ پایگاه در بسیج، ۸۲ پایگاه در مراکز نیکوکاری، تعداد ۴۸۰ پایگاه در معابر عمومی، ۱۶۸ پایگاه در روستاها وتعداد ۲ هزار و ۴۳۴ پایگاه در آموزش و پرورش ایجاد می شوند.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته ۳۵ میلیارد و ۹۰۳ میلیون و ۵۵۳ هزار و ۶۳۰ ریال در پایگاه های نیکوکاری جمع آوری شد ادامه داد: براورد می شود امسال این رقم با افزایشی ۲۰ درصدی همراه باشد.