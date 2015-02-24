جاسوسی از مساجد آلمان رسوایی تازه برای دولت این کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از آن اسلام، بیش از ۱۰۰ مسلمان نیز در نیدر زاکسن بیش از ۱۰ سال تحت مراقبت های اطلاعاتی بوده اند که به نوعی رسوایی برای دولت آلمان است. بر اساس آخرین اخبار اینک نام ۹۰۰۰ نفر در بانک اطلاعاتی دخیره شده است که مورد بررسی های اطلاعاتی هستند.

برخی از مقامات دولتی در آلمان سعی دارند تا با ایجاد شرایط و وضع قوانین مانع از ادامه چنین عمل ضد حقوق بشری شوند چرا که جاسوسی نقض آشکار حقوق بشر است.

هم اکنون اسلام در آلمان دومین دین است و آلمان بعد از فرانسه بیش ترین تعداد مسلمانان را در خود جای داده است.