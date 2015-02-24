تامین اجتماعی بانوان فعال در پروژه های عمرانی را بیمه نمی کند

به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا چابک ظهر سه شنبه در همایش پیمانکاران، مهندسین و توسعه کارآفرینی لرستان اظهار داشت: در حال حاضر مطابق آمارهای اعلام شده بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام در کشور وجود دارد.

وی با اشاره به پروژه های نیمه تمام در استان لرستان عنوان کرد: بیش از سه هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان پروژه نیمه تمام در لرستان وجود دارد.

دبیر کانون سراسری پیمانکاران عمرانی کشور با اشاره به اینکه امروز در جنگ اقتصادی پیمانکاران سرباز پیاده نظام هستند، گفت: این جنگ لطمه های فراوانی به جامعه پیمانکاری وارد کرده است.

چابک یادآور شد: امروز پیمانکاران وام می گیرند و زمین و ماشین خود را می فروشند تا پروژه ها را اجرا کنند.

وی با تاکید بر ضرورت پرداخت مطالبات پیمانکاران از سوی دولت بیان داشت: متاسفانه زمینه پرداخت این مطالبات تا کنون فراهم نشده است.

دبیر کانون سراسری پیمانکاران عمرانی کشور افزود با توجه به نگاه ویژه دولت یازدهم به بخش خصوصی امیدواریم مطالبات پیمانکاران به زودی پرداخت شود.

چابک با بیان اینکه متاسفانه در سالهای گذشته مسئولان مطالبات پیمانکاران را پرداخت نمی کردند و نگاه از بالا به پایین به این قشر داشتند، گفت: در دولت یازدهم این نگاه در سطح مدیران کلان کشور عوض شده است.

وی ادامه داد: با این وجود نگاه گذشته به پیمانکاران هنوز بین مدیران میانی کشور وجود دارد که انتظار می رود با پیگیری های لازم این امر برطرف شود.

دبیر کانون سراسری پیمانکاران عمرانی کشور بر ضرورت انجام اقدامات لازم برای برگشت اعتماد بخش خصوصی به دولت تاکید کرد و اظهار داشت: مفهوم این امر تنها پول دادن به بخش خصوصی نیست بلکه رسیدن به یک درک و فهم مشترک در این زمینه است.

چابک همچنین بر ضرورت رفع مشکلات بیمه ای و مالیاتی شرکتهای پیمانکاری تاکید کرد و گفت: متاسفانه در برخی مواقع شاهد هستیم که تامین اجتماعی نسبت به بیمه کردن خانم هایی که در پروژه های عمرانی مشغول به کار هستند اقدام نمی کند.

وی یادآور شد: این در حالیست که معاون درآمد بیمه تامین اجتماعی کشور به صراحت اعلام کرده که جنسیت برای بیمه کردن افراد مهم نیست و تمام افراد مشغول به کار در پروژه ها باید از خدمات تامین اجتماعی بهره مند شوند.