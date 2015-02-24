برای مدیریت اقتصاد اصفهان باید آستین ها را بالا بزنیم

به گزارش خبرنگار مهر، عباس حاج رسولیها ظهر امروز در نشست مشترک با اعضای نظام مهندسی اصفهان اظهار داشت: برای رشد اقتصادی اصفهان نباید چشم انتظار مسئولان کشوری بود و رشد استان را منوط به درآمدهای نفتی کرد.

وی بیان داشت: اصفهان ظرفیت های بالایی هم در حوزه مدیریت هم در حوزه اقتصاد دارد و نیاز نیست که خود را معطل برخی از پایتخت نشین ها کنند تا در برخی مسیرها مانع کار آنها شود.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان اعلام کرد: اقتصاد اصفهان زمانی به جایگاه اصلی خود می رسد که هماهنگی بین دستگاهی ایجاد شود و از هنر مهندسان در تمام بخش ها بهره برد.

باید اقتصاد اصفهان را توسعه داد تا مردم نابود نشوند

وی عنایت و توجه مسئولان استانی از جمله استانداری را در رشد اقتصادی قابل توجه خواند و گفت: تنها با مجموعه این اقدامات می توان زمینه توسعه اقتصادی را در استان اصفهان بالا برد تا از نابود شدن مردم جلوگیری کرد.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان افزود: لازم است که جلسات را از شکل هم اندیشی صرف به سمت جلسات کار آمد و با نتیجه برد و به جای بیان مشکلات راه حل مشکلات را ارائه داد.

وی گفت: اقتصاد مقاومتی زمانی در اصفهان به اجرا گذاشته می شود که بتوانیم با عزم ملی و هماهنگی بین بخشی و استفاده از ظرفیت چنین جلساتی به ارائه راهکارها و پیشنهادات برای اجرای هرچه بهتر اقتصاد مقاومتی گام برداریم.