پخش نمایش پلیسی «نفرین زمین» از رادیو نمایش

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «نفرین زمین» به کارگردانی ژاله علو را فریده دلیری تنظیم رادیویی کرده است.

این نمایش رادیویی ماجرای عمارتی قدیمی و زیبا است که در محله کولی آباد به مزایده گذاشته شده ولی در میان مردم شایعه است که کولی ها آن را نفرین کرده اند. در ادامه زوج جوانی آن عمارت را می خرند و اتفاقاتی برای آنها می افتد.

این نمایش با هنرمندی امیر جوشقانی، هرمز سیرتی، مهین فردنوا، احمد لشینی، نازنین مهیمنی، ماندانا اصلانی و تهیه کنندگی زهرا عبداله زاده تولید شده است.

نمایش «نفرین زمین» ساعت 15:30 از رادیو نمایش پخش می شود.